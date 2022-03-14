31.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 2021

القاهرة - بوابة الوسط

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت 6.4% في 2021 لتسجل نحو 31.5 مليار دولار مقابل 29.6 مليار دولار قبل عام.

وارتفعت التحويلات في ديسمبر الماضي 3.4% على أساس سنوي إلى نحو 2.64 مليار دولار مقابل نحو 2.55 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

وفي 24 فبراير الماضي قال المسؤول بالبنك المركزي عادل عبدالعظيم ان إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 (11 شهرا) لتسجل نحو 28.9 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.8 مليار دولار وبمعدل 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.