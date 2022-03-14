وكالة الطاقة الدولية: الحرب على أوكرانيا قد تؤثر على أسواق النفط لعدة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير التنفيذي في وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الحرب على أوكرانيا قد تؤثر على أسواق الطاقة وأسعار النفط لعدة أشهر.

وأضاف بيرول خلال تصريحات صحفية بمؤتمر الطاقة اليوم الإثنين، إن الوكالة ستضع خطة عمل من أجل خفض سريع لاستخدام النفط، حسب ما ذكر موقع «انفستنج».

وانتقدت وكالة الطاقة الدولية تحالف «أوبك بلس» بسبب قراره الأخير حول مستويات إنتاج النفط الخام خلال أبريل المقبل؛ إذ صرح بيرول، بأن قرارات تحالف «أوبك بلس» الأخيرة مخيبة للآمال.

وأضافت الوكالة أن التحالف لديه مخزونات كافية لاتخاذ إجراءات إضافية في السوق حيث تشتعل أسعار النفط، خصوصا أن الدول الأعضاء في الوكالة أفرجت عن 60 مليون برميل من مخزوناتها للطوارئ للمساهمة في خفض الأسعار.