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الإمارات تستهدف جذب استثمارات بـ 150 مليار دولار بحلول 2030

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 08:44 صباحا
الإمارات تستهدف جذب استثمارات بـ 150 مليار دولار بحلول 2030
شرطي إماراتي يرفع العلم في دبي، 10 سبتمبر 2020، (ا ف ب)
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قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله المري، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم، ما يعادل 150 مليار دولار، في قطاعات الاقتصاد الجديد بحلول العام 2030.

وأضاف أن الإمارات تدعم الجهود العالمية من أجل تعزيز التحول نحو منظومة الاقتصاد الدائري، بما يخدم الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة بجلسة حوارية ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي انطلق 11 مارس الجاري، واستمر ثلاثة أيام في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا.

وأضاف بن طوق أن «الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، عبر مبادرات استراتيجية فعالة، جرى تطبيق جزء كبير منها»، مشيرا إلى أن مساعي الدولة في هذا الاتجاه تركز على مسارات رئيسة، من أبرزها الاقتصاد الدائري.

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