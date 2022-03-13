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«نورنيكل»: صعوبات في تصدير البالاديوم والنيكل إثر العقوبات على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 01:41 صباحا
«نورنيكل»: صعوبات في تصدير البالاديوم والنيكل إثر العقوبات على روسيا
معمل خارج عن الخدمة لصهر النيكل تملكه مجموعة «نورنيكل» في منطقة مورمانسك في روسيا، 26 فبراير 2021. (أ ف ب)
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تواجه مجموعة التعدين الروسية العملاقة «نوريلسك نيكل» مشكلات في عمليات النقل ومصاعب أخرى بعدما فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو على خلفية حربها على أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيسها، السبت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة والشريك في ملكيتها، فلاديمير بوتانين، في مقابلة مع صحيفة المال والأعمال «آر بي كي» إن «نورنيكل»، أكبر منتج في العالم للبالاديوم والنيكل العالي الجودة، تواجه عقبات في شحن البالاديوم الذي تنتجه نظرًا للقيود على السفر جوًا إلى روسيا، وتدارك «لكننا تمكّنا من تنظيم الإمداد عبر قنوات بديلة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وبلغت أسعار معادن من بينها البالاديوم والنيكل مستويات قياسية في وقت يفرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا، أهم مصدر، ردًا على قرار الرئيس فلاديمير بوتين بالهجوم على أوكرانيا.

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وأفاد بوتانين أن الشركة تواجه أيضًا «مشكلات لوجستية لأن عددًا من الموانئ الأوروبية ترفض التعامل مع شحناتنا»، وأضاف أن هذه المشكلات لم تبلغ بعد مرحلة «خطيرة»، وتابع: «رغم كل الخطابات العدائية، لا تزال منتجاتنا مطلوبة».

وقال قطب المعادن إن «نورنيكل» تصيغ طريقة لإعادة توجيه البضائع من أوروبا والولايات المتحدة إلى الصين ودول أخرى لم تفرض عقوبات على روسيا، وأضاف: «لكننا لم نصل إلى هناك بعد ولا نتوقع أن يكون هذا هو الحال». 

وهذا الأسبوع، انتقد رجل الأعمال المقرب من الكرملين خطط موسكو مصادرة أصول الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد، مشبهًا إياها بالتكتيكات البلشفية. وفي المقابلة، قال بوتانين إنه يتوقع عودة عديد الشركات المغادرة إلى روسيا مستقبلًا.

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