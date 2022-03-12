النفط يجبر واشنطن للتقرب من فنزويلا.. فهل يكون إنتاج الدولة اللاتينية بديلا لـ«الروسي»؟

القاهرة - بوابة الوسط

يشكل شراء نفط فنزويلي بدلًا من النفط الروسي أحد الاحتمالات التي يمكن اللجوء إليها بعد الحظر الأميركي على المحروقات الروسية بسبب غزو أوكرانيا، لكن معظم الخبراء يرون أن ذلك غير قابل للتحقيق على الأمد القصير بسبب قدم الصناعة الفنزويلية، حسب وكالة فرانس برس».

وأعلنت الولايات المتحدة التي كانت تستورد 700 ألف برميل في اليوم من النفط الروسي هذا الأسبوع حظرًا على الواردات الروسية من النفط والغاز، بهدف حرمان موسكو من العائدات.

محاولة أميركا إسقاط رئيس فنزويلا

وفي العام 2019، فرضت واشنطن تدابير مماثلة على فنزويلا التي كان جل إنتاجها يُصدّر إلى السوق الأميركية، لمحاولة الإطاحة بسلطة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعادت الحرب في أوكرانيا خلط الأوراق وباتت واشنطن تسعى لإيجاد بدائل من النفط الروسي، حتى لو كان ذلك يعني إعادة النظر في سياستها. وقد توجه وفد أميركي رفيع إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس ليناقش خصوصًا أمن الولايات المتحدة المرتبط بالطاقة، وفق البيت الأبيض. وقد يكون هدف الزيارة إبعاد كراكاس عن موسكو، وفق الوكالة الفرنسية.

ورغم أن فنزويلا تملك احتياطات نفط من بين الأكبر في العالم؛ فإن الخبير النفطي رافاييل كويروز يرى أنها ليست خيارًا لحل أزمة الطاقة.

الإنتاج الفنزويلي يوجه نحو الصين والهند

ويوضح للوكالة الفرنسية: «لكي تصبح فنزويلا خيارًا، يجب أن يكون لدى البلد القدرة على زيادة إنتاجه»، مشيرًا إلى أن إنتاج فنزويلا الحالي بعد الحظر الأميركي، يوجه نحو الحلفاء السياسيين على غرار الصين وزبائن مثل الهند.

عُرفت البلاد سابقًا باسم «فنزويلا السعودية» كما أنها كانت لوقت طويل دولة منتجة كبيرة ومزدهرة، إلا أنها لم تستخرج سوى 755 ألف برميل في اليوم في يناير، بحسب منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). وتراجع الإنتاج منذ بضعة أشهر أيضًا إلى 400 ألف برميل في اليوم، في أدنى مستوى له منذ الأربعينيات.

وتنسب السلطات الإنتاج الضئيل إلى العقوبات، مؤكدةً أن المستوى سيتحسّن، لكن معظم الخبراء يتوافقون على أن تراجع الإنتاج حصل قبل فرض العقوبات وهو ناجم عن سنوات من الإدارة السيئة والفساد في شركة النفط الوطنية الفنزويلية العملاقة «بتروليوس دي فنزويلا».

وعد رئاسي بإنتاج مليوني برميل في اليوم

ووعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء الماضي بأن «هذا العام، سننتج مليوني برميل في اليوم مهما حصل». لكن الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون النفط كارلوس ميندوزا بوتيلا يرى أن الأمر سيستغرق أربع أو خمس سنوات لتحقيق هذا الهدف.

ولا تساعد البنية التحتية في تحقيق أهداف الرئيس، فبعض مواقع استخراج النفط متداعية وحتى مهجورة. وهو ما بدا على بحيرة ماراكايبو (غرب)، ومع ذلك فهي مهد الصناعة النفطية في البلاد. ويستند الإنتاج حاليًا الى شرق البلاد حيث الجهاز في حال سيئة وتقوّضه تسريبات كثيرة.

تقرب أميركي من فنزويلا محل انتقاد

يتطلب تحديث البنى التحتية ملايين الدولارات من الاستثمارات الأجنبية. ويرى الخبراء أن هذه الأموال لن تؤمّن إلا بإصلاح قانون المحروقات وضمان السلامة القانونية للشركات الخاصة التي تعرّضت لمصادرة ملكية في الماضي، وكذلك من خلال رفع العقوبات الأميركية للتمكن من التصدير.

وانتقد جانب من السياسيين الأميركيين ليس فقط الجمهوريين، إرسال وفد أميركي إلى فنزويلا ما أدى إلى استئناف المفاوضات مع المعارضة وتحرير أميركيين مسجونين في فنزويلا.

وقال السناتور الديمقراطي المؤثر بوب مينينديز إن «جهود إدارة بايدن لتوحيد العالم بأسره ضد طاغية قاتل في موسكو جديرة بالثناء، لكن يجب ألا تقوض من خلال دعم دكتاتور يخضع لتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كراكاس».