Atwasat

أكبر تراجع أسبوعي لأسعار النفط العالمية منذ نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 مارس 2022, 08:52 صباحا
أكبر تراجع أسبوعي لأسعار النفط العالمية منذ نوفمبر
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
alwasat radio

رغم ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق، أمس الجمعة، فإنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر، مع تقييم المتعاملين التحسينات المحتملة في التوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلها الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الهجوم الذي وصفته موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». وارتفعت هذا الأسبوع العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ العام 2008، ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض، وفق وكالة «رويترز». وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات، الجمعة، بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 خطر الانهيار، بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات.

112 دولارًا للعقود الأجلة
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.34 دولار أو 3.1%، الجمعة، لتبلغ عند التسوية 112.67 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 107.13 دولار. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.31 دولار أو 3.1 %، لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار للبرميل.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، كانت أسواق النفط الأكثر تقلبًا في عامين، إذ سجل خام برنت القياسي العالمي أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020 يوم الأربعاء، بعد يومين فقط من تسجيله أعلى مستوى في 14 عامًا عند أكثر من 139 دولارًا للبرميل.  

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا

بايدن يتعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا
بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة

بالفيديو: الشلماني يكشف أسباب إقامة «سداسي الدوري».. والدول الأقرب للاستضافة
الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان

الهند تطلق صاروخا «عن طريق الخطأ» باتجاه باكستان
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 2 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بوتين يتحدث عن «تحولات إيجابية» في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)

قطره 4 أمتار.. ليبيا تحضر أكبر طبق من الكسكسي (صور وفيديو)
الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا

الكرملين: بإمكان السوريين التطوع للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا
«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات

«أمن طرابلس»: استرجاع سيارة مسروقة منذ 5 سنوات
كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟

كيف تطيل عمر سيارتك في 6 خطوات؟
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة

عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
الصين: إغلاق مدينة تشانغتشون التي يقطنها 9 ملايين نسمة جراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

الصين: إغلاق مدينة تشانغتشون التي يقطنها 9 ملايين نسمة جراء ارتفاع عدد الإصابات ...
«فيسبوك» يسمح بالمنشورات «المعادية» لجيش روسيا وقادتها

«فيسبوك» يسمح بالمنشورات «المعادية» لجيش روسيا وقادتها
«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء

«التراضي».. يفك ارتباط كليمنتي بـ«فرسان المتوسط» في هدوء
المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي قلقان إزاء وجود حكومتين في ليبيا

المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي قلقان إزاء وجود حكومتين في ليبيا
نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض

نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض
«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو

«ويفا» يفتح تحقيقا تأديبيا بحق الخليفي وليوناردو
مجموعة «الأزمات الدولية»: فقدان الشرعية يجبر حكومتي الدبيبة وباشاغا على قبول التفاوض وعدم التصعيد

مجموعة «الأزمات الدولية»: فقدان الشرعية يجبر حكومتي الدبيبة وباشاغا على قبول ...
رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. إعلان موعد سحب قرعة كأس العالم 2022
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يستعد لحرمان روسيا من وضع «الدولة الأولى بالرعاية» تجاريًا
بايدن يستعد لحرمان روسيا من وضع «الدولة الأولى بالرعاية» تجاريًا
موسكو تبدأ إجراءات ضد شركة «ميتا» بسبب دعوات إلى «قتل» مواطنين روس
موسكو تبدأ إجراءات ضد شركة «ميتا» بسبب دعوات إلى «قتل» مواطنين ...
مجموعة السبع تحث على تجنب فرض قيود على صادرات الأغذية
مجموعة السبع تحث على تجنب فرض قيود على صادرات الأغذية
الولايات المتحدة تحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا وبيلاروسيا
الولايات المتحدة تحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا وبيلاروسيا
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا...
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز والنفط
استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز......
المزيد
النفط يجبر واشنطن للتقرب من فنزويلا.. فهل يكون إنتاج الدولة اللاتينية بديلا لـ«الروسي»؟
النفط يجبر واشنطن للتقرب من فنزويلا.. فهل يكون إنتاج الدولة ......
أكبر تراجع أسبوعي لأسعار النفط العالمية منذ نوفمبر
أكبر تراجع أسبوعي لأسعار النفط العالمية منذ نوفمبر...
«المركزي الأوروبي»: التضخم قد يصل في منطقة اليورو إلى 7.1% خلال العام الجاري
«المركزي الأوروبي»: التضخم قد يصل في منطقة اليورو إلى 7.1% ......
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيحظر تصدير المنتجات الفاخرة......
الولايات المتحدة تحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا وبيلاروسيا
الولايات المتحدة تحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط