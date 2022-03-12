أكبر تراجع أسبوعي لأسعار النفط العالمية منذ نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط

رغم ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق، أمس الجمعة، فإنها سجلت أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر، مع تقييم المتعاملين التحسينات المحتملة في التوقعات المستقبلية للإمدادات التي عرقلها الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الهجوم الذي وصفته موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». وارتفعت هذا الأسبوع العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ العام 2008، ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض، وفق وكالة «رويترز». وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات، الجمعة، بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم العام 2015 خطر الانهيار، بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات.

112 دولارًا للعقود الأجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.34 دولار أو 3.1%، الجمعة، لتبلغ عند التسوية 112.67 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 107.13 دولار. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.31 دولار أو 3.1 %، لتبلغ عند التسوية 109.33 دولار للبرميل.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، كانت أسواق النفط الأكثر تقلبًا في عامين، إذ سجل خام برنت القياسي العالمي أكبر انخفاض له منذ أبريل 2020 يوم الأربعاء، بعد يومين فقط من تسجيله أعلى مستوى في 14 عامًا عند أكثر من 139 دولارًا للبرميل.