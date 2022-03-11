مجموعة السبع تحث على تجنب فرض قيود على صادرات الأغذية

القاهرة - بوابة الوسط

حثت مجموعة الدول السبع الصناعية، اليوم الجمعة، الدول على عدم تقييد صادراتها الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا بعد اجتماع لوزراء الزراعة لمناقشة الأزمة في برلين.

ودعا الوزراء، في بيان مشترك، جميع الدول إلى إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة، واتخاذ الاحتياطات ضد فرض قيود غير مبررة على الصادرات، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الزراعة الألماني الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجموعة السبع، إنه «قلق للغاية» بشأن التأثير المحتمل في حال تقليص الصادرات.

وقال جيم أوزدمير: «إذا فكر الجميع في أنفسهم في هذا الوضع، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة وسيتسبب في ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى. هذه تكاليف يمكن تجنبها ولسنا في حاجة إليها فالأزمة بالفعل سيئة بما يكفي».

وردا على سؤال حول العقوبات المحتمل فرضها على الصناعة الزراعية الروسية، قال أوزدمير إن المناقشة «مماثلة.. لتلك التي نجريها في مجالات أخرى ، مثل الطاقة.. أتمنى لو كنا أكثر استقلالية، لكننا لسنا كذلك، ولهذا أعتقد أن الإجابة الصادقة هي أننا ننظر أولا إلى كل شيء معا وندرسه، لكننا لا نتخذ قرارات منعزلة يكون لها أيضا تأثير على الآخرين».

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مفاقمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والنفط؛ إذ تعد كل من روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين للمواد الغذائية، بما في ذلك زيت عباد الشمس والقمح، ويعتمد الشرق الأوسط بشكل خاص على واردات من البلدين.