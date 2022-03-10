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ارتفاع سعر خام برنت مجددا أكثر من 5%

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 11:31 صباحا
ارتفاع سعر خام برنت مجددا أكثر من 5%
آبار نفط في باكو بأذربيجان، 19 مارس 2019. (أرشيفية: أ ف ب)
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استأنفت أسعار الذهب الأسود ارتفاعها الحاد، الخميس، بنسبة تجاوزت الخمسة في المئة لبرميل برنت نفط بحر الشمال بعد تصريحات من الإمارات العربية المتحدة أثرت على الآمال في زيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك». 

وعند الساعة 08.40 بتوقيت غرينتش، الخميس، ارتفع برميل برنت نفط بحر الشمال الأوروبي المرجعي 5.09% إلى 116.80 دولار، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك 3.74% إلى 112.67 دولار بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، التزام بلاده بحصص إنتاج تحالف «أوبك بلاس» بقيادة السعودية وروسيا، بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات لدى واشنطن أن بلاده تؤيد زيادة الإنتاج للمساعدة على خفض الأسعار.

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعًا كبيرًا منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير. وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء حظر واردات النفط والغاز الروسيين، ما يعني توسع الأزمة على الأرجح.

وتقاوم دول تحالف «أوبك بلاس» الذي يضم مجموعة الدول المصدرة ودولًا خارجها، بقيادة الرياض وموسكو، الضغوط الغربية لزيادة الإنتاج.

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