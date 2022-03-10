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بعد حظر الواردات الروسية.. وزيرة الطاقة الأميركية تطلب من شركات النفط زيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 09:11 صباحا
بعد حظر الواردات الروسية.. وزيرة الطاقة الأميركية تطلب من شركات النفط زيادة الإنتاج
وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم في واشنطن، 7 فبراير 2022. (أ ف ب)
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طلبت وزيرة الطاقة الأميركية من شركات النفط في الولايات المتحدة إنتاج مزيد النفط بهدف تخفيف الاضطرابات في السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، والحظر الأميركي على الصادرات الروسية.

وقالت جنيفر غرانهولم خلال كلمة في مؤتمر في هيوستن بولاية تكساس: «نحتاج مزيد الإمدادات»، وأضافت: «نحن في حالة حرب. علينا زيادة العرض القصير الأجل بشكل مسؤول حيث نستطيع تحقيق الاستقرار في السوق وتقليل الضرر الذي يلحق بالعائلات الأميركية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

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وأعلن الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، فرض حظر على الواردات الأميركية من النفط والغاز الروسيين. ورغم ارتفاع الأسعار، رفضت مجموعات النفط حتى الآن تسريع وتيرة إنتاجها قائلة إنها تخشى تحولًا محتملًا في مسار السوق إذا أصبح العرض وفيرًا جدًا.

وأكدت غرانهولم أن الحاجة إلى إمدادات الوقود الأحفوري على المدى القصير، لن تؤثر على التزام حكومة بايدن التحول في قطاع الطاقة، وأضافت: «نحن جادون بشأن خفض انبعاثات الكربون (...) يمكننا القيام بالأمرين في الوقت نفسه. اليوم نحتاج إلى زيادة إنتاج الغاز والنفط لتلبية الطلب».

وارتفع استهلاك الوقود الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة مقارنة بالأسبوع السابق ولا يبدو حتى الآن أنه يتأثر بارتفاع الأسعار في محطات الوقود. وسجّلت أسعار الوقود، الأربعاء، رقمًا قياسيًا جديدًا في الولايات المتحدة مع وصول الغالون (3.78 لتر) إلى 4.25 دولارات، وهو ارتفاع بنسبة 22% عن الشهر السابق.

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