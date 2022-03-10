«النواب» الأميركي يقر الموازنة ومن ضمنها 14 مليار دولار لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أقر مجلس النواب الأميركي ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية، مساء أمس الأربعاء، تضمّنت تمويلا ضخما ناهز 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدّي للغزو الروسي وتداعياته.

وسيستخدم هذا التمويل في شقين اقتصادي وإنساني، بالإضافة إلى أموال ستخصّص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، لا يزال بحاجة لأن يوافق عليه مجلس الشيوخ كي يُحال إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه، حسب وكالة «فرانس برس».

ويفترض بالأموال المرصودة بموجب هذا النص أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد، والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية، كما تشمل الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.

ويشمل هذا التمويل أيضًا أكثر من 6.5 مليار دولار للبنتاغون ستستخدم بشكل خاص لنشر قوات عسكرية في المنطقة، كذلك، ستخصص مبالغ لتمويل الردّ على موسكو، بدءًا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على أفراد من النخبة الروسية.

وجرى إلحاق المساعدة المخصّصة لأوكرانيا بالميزانية الفدرالية الأميركية للعام 2022 والتي بلغت قيمتها 1500 مليار دولار، ويتعيّن على مجلس الشيوخ التصويت في الأيام المقبلة على هذه الميزانية.