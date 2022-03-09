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سفير الإمارات لدى واشنطن: نفضل زيادة إنتاج النفط وسنشجع «أوبك» على ذلك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 09:44 مساء
سفير الإمارات لدى واشنطن: نفضل زيادة إنتاج النفط وسنشجع «أوبك» على ذلك
شعار اوبك في مقر المنظمة في فيينا. (الإنترنت)
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أعلن سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، الأربعاء، أن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط، مشيرًا إلى أنها ستقوم بتشجيع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على النظر في مستويات إننتاج أعلى.

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعًا كبيرًا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حظر واردات النفط والغاز الروسيين، ما يعني توسع الأزمة على الأرجح، وفق «فرانس برس».

«نفضل زيادة الإنتاج، وسنشجع أوبك»
وقال العتيبة في بيان لجريدة «فاينانشال تايمز» البريطانية: «نحن نفضل زيادة الإنتاج، وسنشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى».

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وأكد العتيبة: «لطالما كانت الإمارات موردًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من خمسين عامًا، وتؤمن بأن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي». وبهذا تكون الإمارات أول دولة عضو في منظمة «أوبك» تدعو إلى زيادة الإنتاج.

 «نداء عاجل» إلى مجموعة «أوبك» 
ووجه وزير الطاقة الألماني روبيرت هيك، الثلاثاء، «نداءً عاجلًا» إلى مجموعة «أوبك» داعيًا إياها إلى «زيادة الإنتاج» لكبح ارتفاع الأسعار. 

وتعد السعودية والإمارات، وبدرجة أقل الكويت والعراق، الدول الوحيدة في منظمة «أوبك» القادرة على ضخ مزيد النفط. وتملك هذه الدول طاقة احتياطية تقدر بما بين 2.5 مليون و3 ملايين برميل يوميًّا.

ومع ذلك، فإن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يعوض انخفاض الصادرات الروسية.

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