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لندن تدعو كل دول مجموعة السبع لحظر واردات النفط الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 08:08 مساء
لندن تدعو كل دول مجموعة السبع لحظر واردات النفط الروسي
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. (الإنترنت).
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دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء، كل دول مجموعة السبع إلى حظر واردات النفط الروسية، مؤكدة أن القوى الاقتصادية الكبرى عليها أن «تذهب أبعد، وأن تمضي أسرع»، في معاقبة موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

وقالت تراس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن، في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن: «علينا أن نضاعف عقوباتنا، بما في ذلك وضع مجموعة السبع حدًّا لاستخدام النفط والغاز الروسيين»، واستبعاد المصارف الروسية من نظام «سويفت» للتواصل المصرفي السريع والآمن، مضيفة: «يجب أن يفشل بوتين»، داعية إلى مواصلة الضغوط، وفق وكالة «فرانس برس».

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