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احتجاجات في العراق ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 04:46 مساء
احتجاجات في العراق ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية
عراقيون يتظاهرون تنديدا بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في وسط مدينة الناصرية. (أ ف ب)
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تظاهر المئات، الأربعاء، في مدينة الناصرية في جنوب العراق احتجاجًا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر الحرب في أوكرانيا، ما تسبب بمعاناة شريحة واسعة من السكان في بلد يواجه نسبة فقر وبطالة مرتفعين. 

وشهد العراق خلال الأسبوع الأخير ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية الرئيسية لا سيما الطحين والزيت، وباتت المسألة محور النقاش العام في الآونة الأخيرة في بلد غني بالنفط شهد في أكتوبر 2019 تظاهرات ضد الفساد والبطالة وتردي الوضع الاقتصادي وتدهور البنى التحتية والفساد، بحسب «فرانس برس».  

تجمّع أكثر من 500 محتج 
ومنذ الصباح تجمّع أكثر من 500 محتج في ساحة الحبوبي حيث لا تزال ترتفع صور شباب قضوا خلال قمع تظاهرات أكتوبر.   وقال المتظاهر حسن كاظم وهو معلم متقاعد ورب أسرة من سبعة أفراد «نواجه مشكلة خانقة بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية»، مضيفًا «بالكاد نتدبر أمورنا».

ودفع ارتفاع الأسعار الحكومة في جلستها الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من الأزمة في بلد تبلغ نسبة البطالة بين الشباب فيه 40%، وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر.  

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من أبرز هذه الإجراءات، دعم رواتب شريحة واسعة من العراقيين، من بينهم المتقاعدون ممن يتقاضون راتبًا أقل من مليون دينار شهريًا (681 دولارًا)، والموظفون ممن يتقاضون راتبًا أقل من 500 ألف دينار شهريًا (341 دولارًا)، بمبلغ مئة ألف دينار (حوالي 70 دولار) شهريًا. 

ومن الإجراءات أيضًا وفق بيان لمجلس الوزراء «تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة». 

تأثير كبير للأزمة الأوكرانية
وقال الناطق باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون إن أكثر المواد الغذائية التي تأثرت بالأزمة هي «أولًا زيت الطعام لأن هناك أزمة كبيرة في العالم لكون أوكرانيا لديها ثقل كبير في موضوع الزيوت وأيضا الحنطة». 

وأثّرت الأزمة كذلك على «إنتاج القطاع الزراعي»، كما قال، لأن «السماد الكيمياوي المستخدم في الزراعة أغلبه أوكراني». 

وشهدت محافظة بابل في وسط العراق أيضًا تظاهرةً الثلاثاء احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، تخللتها أعمال عنف أدت لإصابة ناشط بجروح خطيرة نتيجة تعرضه للضرب، وفقًا لمصادر أمنية وطبية، وهو يقبع في المستشفى وحالته مستقرة.

تزامنًا، أعلنت وزارة الداخلية في بيان إلقاء القبض على «31 متهمًا مخالفًا من الذين قاموا برفع أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين». وتواجه دول عديدة في العالم العربي لا سيما مصر ولبنان واليمن صعوبة في توفير الخبز على طاولة الطعام كون روسيا وأوكرانيا أول موردي القمح إليها.

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