تونس.. قيس سعيد يعلن «حربا» على المحتكرين إثر نقص في المواد الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، «حربا» على محتكري المواد الغذائية والأساسية كالطحين والسكر إثر تواصل فقدانها لأسابيع في الأسواق المحلية.

وقال سعيد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، الأربعاء، إنها «حرب دون هوادة ضد المحتكرين المجرمين في إطار القانون»، وفق «فرانس برس».

الاحتكار و ضرب السلم الاجتماعي والأمن

وأضاف سعيد في اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين وقيادات أمنية في الوزارة أن عمليات «الاحتكار بفعل فاعل... وهي سعي إلى ضرب السلم الاجتماعي والأمن في المجتمع».

وأكد سعيد سابقا أنه يعمل على اعداد مشروع مرسوم رئاسي لمواجهة الاحتكار في المواد الغذائية ومسالك توزيعها والتي يعتبرها «مسالك التجويع» ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن.

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ويتواصل في تونس ومنذ أسابيع فقدان الكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية في البلاد على غرار الطحين والزيت والسكر والخبز والأرز.

وعلقت بعض المحلات التجارية في العاصمة تونس لافتات تدعو فيها الزبائن إلى شراء بكميات محدودة هذه المواد، كما اصطف العشرات من المواطنين أمام بعض المخابز والمحلات.

حجز أطنان من مواد يتم تخزينها بطرق غير قانونية

وتعلن وزارة التجارة يوميا عن حجز أطنان من هذه المواد يتم تخزينها بطرق غير قانونية في مستودعات، ويتزامن ذلك قبل شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك.

ومطلع الأسبوع الجاري أعلنت الوزارة مصادرة أكثر من 900 طن من الطحين والأرز والسكر وغيرها من المواد كانت مخزنة بطرق غير قانونية ومعدة للمضاربة.

وتتزايد مخاوف التونسيين من فقدان هذه المواد في الأسواق خصوصا مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا لأن البلاد تستورد 60% من القمح من هذين البلدين، ولديها مخزون يكفي حتى يونيو.

ويتهم سعيد الذي جمد أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة السابق واحتكر السلطات في البلاد منذ 25 يوليو الماضي، أطرافا سياسيين بالتدبير لعمليات الاحتكار.

وتشهد تونس غياب استقرار في الوضع السياسي عمّق الأزمة الاقتصادية، فيما دخلت البلاد قبل أسابيع في محادثات أولية وتقنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات جديدة.