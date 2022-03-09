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«فيتش»: تخلّف روسيا عن سداد مستحقات ديونها «وشيك»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 مارس 2022, 08:33 صباحا
«فيتش»: تخلّف روسيا عن سداد مستحقات ديونها «وشيك»
مقر البنك المركزي الروسي في وسط موسكو، 28 فبراير 2022، (ا ف ب)
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خفّضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية الروسية من «بي» إلى «سي»، في قرار يعني أنّ تخلّف موسكو عن سداد ديونها أصبح بنظرها «وشيكا».

وعلى غرار وكالتي التصنيف الرئيسيتين الأخريين «ستاندرد آند بورز» و«موديز»، خفّضت فيتش في مطلع ارس الجاري علامة الديون السيادية الروسية الطويلة الأجل إلى خانة الديون «غير المرغوب بها» أو فئة البلدان المعرضة لخطر التخلّف عن سداد ديونها، حسب وكالة «فرانس برس».

لكنّ الوكالة قرّرت الثلاثاء تخفيض هذه العلامة أكثر في ضوء «التطوّرات التي قوّضت أكثر رغبة روسيا في خدمة دينها العام».

وكلّما انخفض تصنيف الديون السيادية لدولة ما كلّما تراجعت ثقة المقرضين بالبلد وتضاءلت قدرته على الاقتراض بأسعار فائدة معقولة.

ولتبرير قرارها، استشهدت فيتش بمرسوم وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخامس من مارس الجاري، يسمح بموجبه بسداد مستحقّات الديون لمقرضين من دول محدّدة بالروبل بدلاً من سدادها بعملات أجنبية.

كما لفتت الوكالة إلى قرار أصدره البنك المركزي الروسي وفرض بموجبه قيوداً على تحويل بعض السندات إلى غير المقيمين.

وقالت فيتش «بصورة أعمّ، فإن تشديد العقوبات والمقترحات التي من شأنها أن تحدّ من تجارة الطاقة تزيد من احتمالية» أن تلجأ روسيا إلى خيار «يتضمّن على الأقلّ عدم سداد انتقائي لالتزاماتها السيادية».

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