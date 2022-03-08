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%2.7 ارتفاعا في الإنتاج الصناعي الألماني خلال يناير

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 مارس 2022, 12:38 مساء
%2.7 ارتفاعا في الإنتاج الصناعي الألماني خلال يناير
العلم الألماني في برلين, (الإنترنت)
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 أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإنتاج الصناعي في يناير الماضي، بنسبة 2.7%، مقارنة بنهاية ديسمبر السابق، فيما كان يتوقع المحللون ارتفاع الناتج الصناعي، لكن بنسبة أقل بكثير (5.0%).

 وارتفع نشاط البناء بقوة في يناير الماضي؛ حيث ارتفع بنسبة 10.1%، وشهد إنتاج الطاقة ركودًا عمليًا، بينما زاد إنتاج السلع الصناعية بنسبة 1.3%، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

 وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، فقد ساهمت صناعة الآلات بشكل كبير في نمو الإنتاج الصناعي بزيادة قدرها 9.9%، بينما سجل قطاع السيارات وقطع غيار السيارات انخفاضًا بنسبة 3.1%.

  وأوضحت الوزارة أن الإنتاج الصناعي يعاني منذ شهور من اختناقات توريد سلع وسيطة ومواد خام مهمة، مضيفة أن الاتجاه الصعودي الأخير والانتعاش في قطاع البناء يشير إلى أن اختناقات التوريد قد بدأت في التراجع.

 وبحسب الوزارة، «من المرجح أن يتباطأ الانتعاش الاقتصادي بسبب عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا»، مشيرة إلى أنه من غير المؤكد حاليًا إلى أي مدى ستؤثر الاختناقات التي تسببها الحرب في المواد الخام والسلع الوسيطة على الإنتاج، و«قد يؤدي هذا إلى تأخير في الإيفاء بالطلبات المتراكمة بشدة حاليا لدى الشركات»، وفق البيان.

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