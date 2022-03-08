سعر خام «برنت» يسجل 125 دولارا للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت وتيرة الارتفاع في أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تداول العقود الآجلة لخام «برنت» عند 125 دولارًا للبرميل، أي أقل بنحو 10% من الجلسة الماضية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى منذ 14 عامًا.

ويعكس الأمر ارتياحا بأن الأوروبيين لا يخططون للانضمام إلى حظر أميركي محتمل على واردات النفط الروسية، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.01 دولار أو 1.63٪ إلى 125 دولارا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.53 دولار أو 1.28٪ عند 120 دولارا للبرميل.

وقال المدير في شركة «كيديا كوموديتيز» في مومباي، أجاي كيديا، إنه إذا لم تتوقف الحرب في أوكرانيا، «يمكن لأسعار (برنت) أن تتجه نحو 156 أو 185 دولارًا للبرميل».

غير أن المسؤولين قالوا في وقت متأخر أمس الإثنين، في محاولة للحد من مكاسب الأسعار، إن الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما في الحظر وحدها، ورفضت ألمانيا، أكبر مشتر للخام الروسي، خططا لفرض حظر على الطاقة.

وقال مسؤول أميركي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز» إنه لم يتخذ قرار نهائي لكن «من المرجح (مشاركة) الولايات المتحدة فقط إذا حدث» حظر. وتصدر روسيا نحو سبعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات النفطية.