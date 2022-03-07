Atwasat

روسيا تحذر من «عواقب كارثية» على السوق النفطية حال فرض حظر على صادراتها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 10:21 مساء
روسيا تحذر من «عواقب كارثية» على السوق النفطية حال فرض حظر على صادراتها
محطة لإنتاج النفط في روسيا. (الإنترنت)
alwasat radio

حذرت روسيا، الإثنين، من «عواقب كارثية» على سوق النفط العالمية في حال فرض حظر على صادراتها النفطية، في وقت يبحث الغربيون عقوبات إضافية على موسكو لشنها هجومًا عسكريًّا على أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة، ألكسندر نوفاك، إنه «من الواضح تمامًا أن رفض شراء النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية على السوق العالمية»، مضيفًا أنه «لن يكون من الممكن التكهن بارتفاع الأسعار التي قد تصل إلى أكثر من 300 دولار للبرميل، بل ربما أكثر»، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 10% 
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10% في تعاملات الإثنين؛ بسبب مخاوف من فرض حظر أميركي وأوروبي على النفط الروسي، والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية.

وصعد سعر برنت إلى 129.5 دولار، محققا ارتفاعا بنسبة 9.56%، بينما ارتفع الخام الأميركي إلى 125.17 دولار بنسبة ارتفاع 8.23%، وفق وكالة «رويترز».

-  «نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون كبار يزورون فنزويلا لاستئناف استيراد النفط
-  استمرار الحرب على أوكرانيا يدفع خام برنت إلى عتبة 140 دولارا للبرميل

وعند افتتاح الأسواق الآسيوية اليوم، حققت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، إذ قفز خام برنت بنسبة 18% ليلامس 140 دولارا للبرميل، فيما تجاوز سعر الخام الأميركي 130 دولارا للبرميل، وذلك قبل أن يقلصا مكاسبهما.

وبعد أن ارتفع خام برنت 21% الأسبوع الماضي صعد الخام مرة أخرى بسبب مخاوف فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظرا على النفط الروسي. وقال إيثان هاريس كبير الاقتصاديين في بنك أوف أميركا «إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية».

وقدر هاريس أن فقد الأسواق خمسة ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين إلى 200 دولار للبرميل وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

هل تفرض أميركا حظرا على النفط الروسي؟
يأتي ذلك، بعد أن صرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن إدارة بايدن وحلفائها يناقشون فرض حظر على النفط الروسي، مع تصاعد الضغوط للرد بقوة أكبر على غزو أوكرانيا من خلال الضغط على الصادرات من صناعة الطاقة الروسية الرئيسية.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع المخاوف من جانب التجار وشركات الشحن، والتأمين، والبنوك، من قبول أو تمويل مشتريات براميل النفط الروسية، فيما سيزيد الحظر الرسمي من حالة عدم اليقين التي أدت إلى تداول برنت عند أعلى مستوياته منذ إطلاق العقد الآجل في العام 1998.

ويضيف التلويح بالحظر إلى التأثيرات السابقة من تراجع إنتاج النفط الليبي بسبب الأزمات السياسية، فضلاً عن رفع السعودية أسعار النفط الموجه إلى آسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوبلانتيس يحطم رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة في بلغراد

دوبلانتيس يحطم رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة في بلغراد
عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت

عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت
مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي
تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا

تركيا تستضيف محادثات ثلاثية بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا
ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام روسيا

ديوكوفيتش يعرض مساعدة مالية على زميله الأوكراني بعد انضمامه للجيش في الحرب أمام ...
«فرانس برس»: جنود أوكرانيون مستعدون لتفجير آخر جسر غرب العاصمة الأوكرانية

«فرانس برس»: جنود أوكرانيون مستعدون لتفجير آخر جسر غرب العاصمة الأوكرانية
غوارديولا يصف معاناته مع ليفربول بالأصعب في مسيرته التدريبية عقب اكتساح مانشستر يونايتد

غوارديولا يصف معاناته مع ليفربول بالأصعب في مسيرته التدريبية عقب اكتساح مانشستر ...
مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»

مذكرة من 93 نائبا ردا على مبادرة وليامز: «مسار موازٍ» و«غير مبرر»
كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)

كرة القدم الليبية تودع الرمز النصراوي الدولي السابق أبوبكر العمامي (صور)
الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا

الأوروبيون يواجهون «معادلة صعبة» لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا
جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي

جيرو يعيد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في مباراة متوترة أمام نابولي
من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا (بالصور)

من هم مقاتلو آزوف «النازيون الجدد»؟.. أحد مزاعم بوتين لشن الغزو على أوكرانيا ...
تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد

تضخم وسوق سوداء وسيولة .. كيف تواجه السلطات الروسية مخاطر العقوبات على الاقتصاد
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو الحرب»

الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أنه سيحقق أهدافه في أوكرانيا «سواء عبر المفاوضات أو ...
فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»

فوز خارج الديار يمنح الاتحاد الليبي صدارة المجموعة الثانية بـ«الكونفدرالية»
الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي

الرقبي الليبي يتحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الأفريقي
ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي يجيبان

ما موقف مجلسي النواب والدولة من مبادرة وليامز؟.. «الوسط» تسأل والشارف وحويلي ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سعر أونصة الذهب يتجاوز 2000 دولار بسبب الحرب في أوكرانيا
سعر أونصة الذهب يتجاوز 2000 دولار بسبب الحرب في أوكرانيا
قفزة جديدة.. أسعار النفط ترتفع بنسبة 10%
قفزة جديدة.. أسعار النفط ترتفع بنسبة 10%
ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي إلى مستوى قياسي
ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي إلى مستوى قياسي
«سلاسل الإمداد» بالعالم في مرمى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا
«سلاسل الإمداد» بالعالم في مرمى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا
مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة والحوثيين بشأن الناقلة «صافر»
مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة والحوثيين بشأن الناقلة «صافر»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا...
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا...
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل ......
المزيد
روسيا تحذر من «عواقب كارثية» على السوق النفطية حال فرض حظر على صادراتها
روسيا تحذر من «عواقب كارثية» على السوق النفطية حال فرض حظر ......
كوريا الجنوبية تحظر التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي
كوريا الجنوبية تحظر التعاملات المالية مع المصرف المركزي ......
ردا على العقوبات.. موسكو تحدد قائمة بدول «معادية» تسدد لها الشركات والأفراد الروس مستحقاتها بالروبل
ردا على العقوبات.. موسكو تحدد قائمة بدول «معادية» تسدد لها ......
مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة والحوثيين بشأن الناقلة «صافر»
مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة والحوثيين بشأن الناقلة «صافر»...
«سلاسل الإمداد» بالعالم في مرمى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا
«سلاسل الإمداد» بالعالم في مرمى تداعيات الغزو الروسي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط