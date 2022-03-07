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كوريا الجنوبية تحظر التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 09:37 مساء
كوريا الجنوبية تحظر التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي
مقر بنك كوريا في سول. (أ ف ب)
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أعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، أنها ستعلق جميع التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي، في أحدث سلسلة إجراءات عقابية متخذة ضد موسكو ردًّا على غزوها أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان، أنها قررت حظر جميع التعاملات المالية مع بنك روسيا المركزي «نظرًا للقيود المالية التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا»، وفق «فرانس برس».

تشديد الضوابط على الصادرات ضد موسكو 
ولم تقدم تفاصيل إضافية عن نطاق الخطوة، مشيرة إلى أنها تتطلب مزيد التنسيق مع الوكالات المعنية. ويأتي قرار كوريا الجنوبية فيما تتخذ حكومات غربية وهيئات رياضية دولية وشركات كبرى إجراءات لعزل روسيا عبر فرض عقوبات موجعة عليها ردًّا على غزوها جارتها.

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وذكرت كوريا الجنوبية، في وقت سابق، أنها ستشدد الضوابط على الصادرات ضد موسكو عبر حظر شحنات منتجات تحمل أهمية استراتيجية. كذلك، انضمت إلى الدول الغربية في تعليق التعاملات المالية مع المصارف الروسية الرئيسية.

 قيود على الصادرات إلى بيلاروسيا 
وسبق لسول أن اتخذت إجراءات ضد روسيا وحليفتها المقربة، بيلاروسيا. وأعلنت سول، الأحد، أنها ستفرض قيودًا على الصادرات إلى بيلاروسيا ردًّا على «دعمها الفاعل للغزو الروسي لأوكرانيا».

كذلك، أعلنت مجموعة «سامسونغ إلكترونيكس»، أكبر مصنِّع للهواتف الذكية في العالم، نهاية الأسبوع تعليق جميع الشحنات إلى روسيا نظرًا إلى «التطورات الجيوسياسية». 

وانضمت عاشر أكبر قوة اقتصادية في العالم أيضًا إلى الحظر الذي فرضته دول كثيرة على التعاملات المالية مع المصارف الروسية باستخدام نظام «سويفت» المالي العالمي، الذي يسمح بإجراء تحويلات عبر القارات.

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