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مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة والحوثيين بشأن الناقلة «صافر»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 06:03 مساء
مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة والحوثيين بشأن الناقلة «صافر»
الناقلة النفطية صافر في صورة التقطها قمر صناعي ونشرتها ماكسار تكنولوجيز. (أ ف ب)
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وقعت الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع الحوثيين، تتعلق بدعم اقتراح تقدمت به المنظمة الأممية لحل قضية ناقلة «صافر» النفطية المهجورة قبالة سواحل اليمن، بحسب ما أعلن ناطق الإثنين.

وقال الناطق باسم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، راسل غيكي: «في الخامس من مارس، وقعت سلطات صنعاء ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون بشأن الاقتراح الذي قامت بتنسيقه الأمم المتحدة لحل التهديد الذي تشكله ناقلة صافر»، بحسب «فرانس برس».

 حل قصير الأمد للقضاء على التهديد
وبحسب الناطق، فإن مذكرة التفاهم تنص على أن «الاقتراح مرهون بتمويل المانحين. وسيشمل حلًّا قصير الأمد للقضاء على التهديد الفوري عبر نقل مليون برميل نفط على متن صافر إلى ناقلة نفطية، بالإضافة إلى حل طويل الأمد».
وأشار إلى أن سلطات صنعاء «تلتزم أيضًا بتسهيل نجاح المشروع».

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وكان المسؤول السياسي في صفوف الحوثيين، محمد علي الحوثي، كتب على «تويتر» الأحد: «تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن سفينة صافر. وبإذن الله يتم العمل وفقها مستقبلًا، وترى النور حتى تتجنب سواحل البحر الأحمر أي كارثة».

«صافر» التي صُنعت قبل 45 عامًا وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها. 

كارثة بيئية
وكانت منظمة «غرينبيس» البيئية حذرت أخيرًا من أن الناقلة المهجورة تشكل «تهديدًا خطيرًا» على حياة ملايين اليمنيين الذين قد يجدون أنفسهم دون مياه للشرب ومساعدات غذائية، في حال عدم منع تسرب النفط.

وفي فبراير الماضي، أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، خلال اجتماع لمجلس الأمن، التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع الأطراف اليمنية لنقل حمولة الناقلة إلى سفينة أخرى.

ويطالب الحوثيون بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فورا، لكن الأمم المتحدة قالت إن فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية. وقُتل مئات الآلاف من الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع اليمني، بينما نزح الملايين.

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