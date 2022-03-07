قفزة جديدة.. أسعار النفط ترتفع بنسبة 10%

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 10% في تعاملات الإثنين؛ بسبب مخاوف من فرض حظر أميركي وأوروبي على النفط الروسي، والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية.

وصعد سعر برنت إلى 129.5 دولار، محققا ارتفاعا بنسبة 9.56%، بينما ارتفع الخام الأميركي إلى 125.17 دولار بنسبة ارتفاع 8.23%، وفق وكالة «رويترز».

وعند افتتاح الأسواق الآسيوية اليوم، حققت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، إذ قفز خام برنت بنسبة 18% ليلامس 140 دولارا للبرميل، فيما تجاوز سعر الخام الأميركي 130 دولارا للبرميل، وذلك قبل أن يقلصا مكاسبهما.

وبعد أن ارتفع خام برنت 21% الأسبوع الماضي صعد الخام مرة أخرى بسبب مخاوف فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظرا على النفط الروسي. وقال إيثان هاريس كبير الاقتصاديين في بنك أوف أميركا «إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية».

وقدر هاريس أن فقد الأسواق خمسة ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين إلى 200 دولار للبرميل وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

هل تفرض أميركا حظرا على النفط الروسي؟

يأتي ذلك، بعد أن صرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بأن إدارة بايدن وحلفائها يناقشون فرض حظر على النفط الروسي، مع تصاعد الضغوط للرد بقوة أكبر على غزو أوكرانيا من خلال الضغط على الصادرات من صناعة الطاقة الروسية الرئيسية.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع المخاوف من جانب التجار وشركات الشحن، والتأمين، والبنوك، من قبول أو تمويل مشتريات براميل النفط الروسية، فيما سيزيد الحظر الرسمي من حالة عدم اليقين التي أدت إلى تداول برنت عند أعلى مستوياته منذ إطلاق العقد الآجل في العام 1998.

ويضيف التلويح بالحظر إلى التأثيرات السابقة من تراجع إنتاج النفط الليبي بسبب الأزمات السياسية، فضلاً عن رفع السعودية أسعار النفط الموجه إلى آسيا.