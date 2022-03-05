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ألمانيا توقع اتفاقا لإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال سعيا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 مارس 2022, 06:50 مساء
ألمانيا توقع اتفاقا لإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال سعيا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي
محطة تسييل غاز في اوروربا. (الإنترنت)
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توصلت ألمانيا إلى اتفاق لبناء أول محطة رئيسية للغاز المسال تقع عند مصب نهر «إلبه»؛ بهدف تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية السبت.

ووقعت الحكومة الألمانية عبر مصرف «كي إف دبليو» العام وشركة نقل الغاز «غاسوني» الهولندية ومجموعة الطاقة «آر دبليو إي» الألمانية، «بروتوكول اتفاق من أجل التعاون لبناء مشترك لمحطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في موقع برونسبوتل» الواقع في الشمال، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

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وتتيح محطة الغاز المسال عملية إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال المنقول عن طريق البحر إلى غاز طبيعي. في حين أن هذا النوع من المشاريع قد يستمر لسنوات، ويعمل الشركاء في المشروع على تنفيذه «بأسرع وقت ممكن»، بحسب البيان.

 تقليل الاعتماد على الواردات الروسية
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك «من الضروري تقليل الاعتماد على الواردات الروسية في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «إن حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا تجعل هذا الأمر إلزاميًّا»، في وقت تستورد البلاد 55% من حاجتها للغاز من روسيا عبر الأنابيب البرية.

وأعلن وزير البيئة أخيرًا أن لا «محرمات» في «التحرر» من الغاز الروسي، مقترحًا تأجيل التخلي عن الطاقة النووية والفحم.

وسيتم تجهيز محطة الغاز الطبيعي المسال المستقبلية من البداية للتحويل في أقرب وقت ممكن «إلى مشتقات الهيدروجين أو الهيدروجين الأخضر175، بغية مساعدة الاقتصاد الأوروبي الأول على الاقتراب نحو الحياد المناخي، بحسب هابيك.

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