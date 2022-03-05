دون حساب آثار الحرب في أوكرانيا.. «فاو» تتوقع إنتاج 790 مليون طن قمح عالميا في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» أن يؤدي الانكماش في المساحة المزروعة بالقمح في أوكرانيا إلى انخفاض الإنتاج العالمي هذا العام؛ ومع ذلك، قالت المنظمة إنه لا يزال من المتوقع بقاء نتائج العام 2022 من القمح أعلى بقليل من متوسط السنوات الخمس ليصل إلى 790 مليون طن.

جاء ذلك في الموجز الشهري الذي أصدرته المنظمة 4 مارس الجاري بشأن إنتاج الحبوب وحالة الغذاء عالميا، وتشير البيانات التي اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إلى حدوث زيادة سنوية رابعة على التوالي، ومن المتوقع أن ينشأ القسم الأكبر من هذا النمو في أمريكا الشمالية، إذ عللت ذلك بأن حالات التوسع المدفوعة بالأسعار عززت آفاق الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا لتجعل من نتائج العام 2022 أعلى من متوسط السنوات الخمس السابقة.

انخفاض طفيف في الاتحاد الأوروبي

وقالت «فاو» بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن التقديرات تشير إلى بقاء الزراعة دون تغيير تقريبًا على أساس سنوي، إذ يتوجه إنتاج القمح مبدئيًا نحو الانخفاض بشكل طفيف ليصل إلى 133 مليون طنّ، وأن يظل إنتاج القمح في المملكة المتحدة لبريطانيا وآيرلندا الشمالية دون تغيير عن العام السابق، إذ من المرجح أن يتم تعويض آثار الزيادة الطفيفة في المساحة المزروعة بانخفاض في الغلات، ممّا يبقي على الإنتاج في حدود 14 مليون طنّ تقريبًا.

زيادات في الشرق الأدنى

وفي آسيا، أشارت تقديرات المنظمة إلى أنه من المتوقع حدوث زيادات طفيفة العام الجاري في إنتاج الهند وباكستان، مدعومة بسياسات حكومية داعمة ومستمرة وأسعار مجزية. وأضافت أن ظروف محصول القمح في الصين مواتية أيضًا، إذ من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج متوسط السنوات الخمس الماضية.

وفي البلدان الآسيوية في الشرق الأدنى، قالت إن هطول الأمطار بشكل واسع النطاق وفوق المعدل في أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري أدى إلى تحسن آفاق المحاصيل، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج في العام 2022 قريبًا من المستويات المتوسطة. وفي كازاخستان، عزّز هطول الأمطار المواتية بشكل عام حتى الآن من آفاق الإنتاج، ومن المتوقع إرتفاع إنتاج القمح إلى مستوى أعلى من المتوسط بقليل.

وفي شمال أفريقيا، أثّرت ظروف الجفاف الواسعة النطاق على المحاصيل في المغرب والمناطق الغربية من الجزائر ووسط تونس، مما أثر على إجمالي التوقعات للإنتاج العالمي من القمح في عام 2022.

إنتاج الحبوب الخشنة في نصف الكرة الجنوبي

وفي ما يتعلق بإنتاج الحبوب الخشنة (الذرة والشعير)، سيبدأ حصاد محاصيل العام الجاري في الأشهر المقبلة في بلدان نصف الكرة الجنوبي، في حين لم تبدأ الزراعة بعد في البلدان الواقعة شمال خط الاستواء. وفي أمريكا الجنوبية،

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الذرة في الأرجنتين والبرازيل العام الجاري مستويات أعلى بكثير من المتوسط، لا سيما في البرازيل حيث من المتوقع أن يسجّل إنتاج الذرة مستوى قياسيًا يبلغ 112 مليون طنّ. وتُعزى التوقعات الإيجابية في الغالب إلى بلوغ الزراعة مستويات قياسية، بعد أن كان رد فعل المزارعين إيجابيًا إزاء ارتفاع أسعار الحبوب المحلية والطلب القوي على الصادرات.

وفي جنوب أفريقيا، تبدو توقعات الإنتاج مواتية على نحوٍ مماثل، حيث من المتوقع أن يظل إنتاج الذرة أعلى من المتوسط في عام 2022، بفضل الظروف الجوية المواتية، على الرغم من الانخفاض الطفيف في المساحات المزروعة.

إنتاج القمح والذرة في عام 2022

وفي أحدث موجز أصدرته المنظمة، عن التوقعات توقعات الأوليّة لإنتاج الحبوب في جميع أنحاء العالم في العام 2022، توقعت «فاو» أن يزداد الإنتاج العالمي من القمح ليصل إلى 790 مليون طنّ، إذ تفيد التوقعات عن وجود غلات عالية وزراعة مكثفة في أمريكا الشمالية وآسيا، مما يعوّض الانخفاض الطفيف المحتمل في الاتحاد الأوروبي والأثر الضار لحالات الجفاف على المحاصيل في بعض بلدان شمال أفريقيا.

وسيبدأ حصاد الذرة قريبًا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، مع توقع وصول إنتاج البرازيل إلى مستوى قياسي، وإنتاج أعلى من المستويات المتوسطة في الأرجنتين وجنوب أفريقيا.

وحدّثت المنظمة توقعاتها بشأن الإنتاج العالمي من الحبوب لبعام 2021، الذي يبلغ الآن مليارين و 796 مليون طنّ، أي بزيادة نسبتها 0.7% عن العام الماضي.

ملياران و 802 مليون طن استهلاك الحبوب عالميا

وتفيد التوقعات بأن الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2021/2022 يبلغ الآن ملياري طن و802 مليون طنّ، أي بزيادة سنوية بنسبة 1.5%. ومن المتوقع الآن أن تزداد المخزونات العالمية من الحبوب حتى نهاية العام الجاري بشكل طفيف خلال مجرى العام لتصل إلى 836 مليون طنّ. ووفقًا لما ذكرته المنظمة، وبالاستناد إلى هذه التوقعات، ستقف نسبة المخزونات العالمية من الحبوب إلى استخدامها عند 29.1%، «مسجلة بذلك أدنى مستوى لها في ثمان سنوات، لكنها لا تزال تشير إلى مستوى إمداد مريح بشكل عام».

ورفعت المنظمة توقعاتها بشأن التجارة العالمية بالحبوب إلى 484 مليون طنّ، أي بزيادة نسبتها 0.9 % عن مستواها في الفترة 2020/2021. ولا تفترض هذه التوقعات الآثار المحتملة للنزاع في أوكرانيا. وترصد المنظمة التطورات عن كثب وستقيّم هذه الآثار لاحقا.