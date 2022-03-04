سعر برميل خام «تكساس الوسيط» يرتفع بنسبة تزيد على 5% بسبب الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط مجددا، الجمعة، فزاد سعر برميل خام «تكساس الوسيط» بنسبة تزيد على 5% بسبب المخاوف على إمدادات الطاقة الصدارة من روسيا بسبب العقوبات التي تضرب هذه الدولة العملاقة في مجالي النفط والغاز، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبلغ سعر برميل خام «تكساس الوسيط» في نيويورك لعقود قريبة 113.36 دولار قرابة الساعة (15:20 توقيت غرينتش)بارتفاع 5.24%. وارتفع سعر خام «برنت» بحر الشمال في لندن بنسبة 4.72% مسجلا 115.67 دولار بعدما اقترب الخميس من عتبة 120 دولارا متأثرا بالغزو الروسي لأوكرانيا الآخذ بالتصاعد.