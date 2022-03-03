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ما آخر تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 10:03 مساء
ما آخر تأثير للحرب في أوكرانيا على سعر النفط والمعادن الأخرى؟
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط مساء اليوم الخميس بعد أن ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 2008، إذ وصلت إلى نحو 112 دولار للبرميل، وفق وكالة «فرانس برس».

وقفز سعر برميل خام برنت بحر الشمال، وهو المعيار القياسي للنفط الخام في أوروبا، إلى 119.84 دولار ليقترب كثيرا من عتبة 120 دولارا التي لم يصل إليها منذ العام 2012، ثم تراجع نحو الخامسة مساء بتوقيت غرينتش بنسبة 0.1% إلى 112.76 دولار أميركيا.

وواصلت المعادن والمواد الزراعية التي تعتبر روسيا منتجا رئيسيا لها ارتفاعها بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات الناتجة عن غزو موسكو لأوكرانيا.

مؤشر غرب تكساس.. ارتفاع ثم تراجع
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر نفط غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك إلى 116.57 دولارا وهو مستوى غير مسبوق منذ سبتمبر 2008، قبل أن يتراجع إلى 110.01 دولار بانخفاض بنسبة 0.53%.

وقال المحلل في «بنك يو بي إس» جوفاني ستونوفو للوكالة الفرنسية إن شائعات السوق التي أثارتها مصادر إيرانية بشأن اتفاق مع طهران في الأيام المقبلة تسببت في انخفاض أسعار النفط الخام.

وزعم صحفي إيراني معروف إن لديه معلومات عن توقيع اتفاق نووي في فيينا خلال الساعات الـ72 المقبلة، ما يمهد لعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية.

«الاتفاق النووي الإيراني» مؤثر في الأسواق
وينظر الغربيون إلى الأيام القليلة المقبلة على أنها حاسمة بالنسبة للمحادثات الجارية في فيينا بين القوى الكبرى وإيران لإحياء «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي أبرمت في العام 2015 بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا من جهة أخرى.

ويرى المحلل الاقتصادي تاماس فارغاس في شركة «بي في إم» للنفط إن ارتفاع الأسعار يعود إلى الحرب في أوكرانيا إضافة إلى علاوة المخاطر المفروضة على العرض النفطي القادم من روسيا، وأن الارتفاع تفاقم «بسبب حالة عدم اليقين (...) والتعديل في عمليات المضاربة».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إنه مصمم على مواصلة الهجوم على أوكرانيا، فيما قصفت القوات الروسية عدة مدن استراتيجية رغم عقد جولة محادثات جديدة بين كييف وموسكو.

ويضيف فارغاس «في حين لم تصل العقوبات الغربية إلى حد منع الصادرات الروسية، فإن عرض الخام والمواد النفطية من روسيا قد تضرر كثيرا»، خاصة أن العقوبات المالية التي تجعل من المستحيل القيام بعمليات شراء نفط من روسيا.

الشركات الغربية تعاقب نفسها بمقاطعة موسكو
وتذهب المحللة الاقتصادية إيبيك أوزكارديزكايا من مصرف «سويس كووت» إلى أن الشركات الغربية عاقبت نفسها بتوقفها عن شراء النفط الروسي وصارت تفضل البحث عن حلول أخرى؛ لأن خطر فرض عقوبات يرتفع توازيا مع ارتفاع حدة الحرب في أوكرانيا.

وتوضح أن سحب الاستثمارات والحد من الاعتماد على النفط الروسي يسهلان على الغرب فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، «في حال لم تردع العقوبات الهجوم الروسي».

وقررت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها أمس الأربعاء الاستمرار في زيادة الإنتاج بشكل تدريجي فقط. وبدورها، أعلنت وكالة الطاقة الدولية، أنها ستطرح في السوق 60 مليون برميل من احتياطات الدول الأعضاء فيها.

ما وضع الغاز والمعادن الأخرى؟ 
وارتفع الغاز الطبيعي أيضا، حيث وصل مؤشر «تي تي إف» الهولندي المرجعي في أوروبا إلى 199.990 يورو لكل ميغاوات في الساعة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويستورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 40% من احتياجات الغاز السنوية من روسيا. فيما اقترب مؤشر الغاز البريطاني من سعره الأعلى المسجل في ديسمبر الماضي.

وواصلت أسعار المواد الخام الأخرى التي تعتبر روسيا منتجا رئيسيا لها ارتفاعها المحموم؛ فالألمنيوم والفحم وصلا إلى مستويات قياسية جديدة؛ بينما وصل القمح إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاما. وتمثل روسيا وأوكرانيا 30% من تجارة القمح العالمية.

ووصل سعر طن الألمنيوم الخميس إلى 3755 دولارا في سوق المعادن الأساسية بلندن (بورصة لندن للمعادن)، وهو ارتفاع تاريخي جديد، في حين ارتفع النيكل إلى 27976 دولارا للطن وهو سعر قياسي لم يسجل من أحد عشر عاما.

وسجل مؤشر بورصة لندن للمعادن، وهو مؤشر يتضمن أسعار الألومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك، أعلى مستوى تاريخي له عند 5.046.7 نقطة الأربعاء، بارتفاع يزيد على 30% على مدار عام واحد.

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