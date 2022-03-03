ارتفاع قياسي لسهم أرامكو السعودية منذ إدراجها في البورصة

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سهم شركة أرامكو السعودية، الخميس، سعرا قياسيا جديدا لليوم الثاني تواليا منذ إدراج عملاق النفط في البورصة في نهاية العام 2019، مع تواصل ارتفاع أسعار النفط على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأظهرت بيانات بورصة السوق المحلية «تداول» في السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وصول سعر سهم شركة أرامكو إلى 45 ريالا (12 دولارا) قبل ظهر اليوم، قبل أن يتراجع إلى 44.3 ريالا (11.81 دولارا) عند إغلاق عمليات التداول.

وأغلق سهم الشركة السعودية العملاقة أمس الأربعاء عند سعر قياسي بلغ 43.05 ريالا (11.48 دولارا). وكانت أرامكو أدرجت في البورصة في ديسمبر 2019 بسعر سهم بلغ 32 ريالا (8,53 دولارات)، علما أنها باعت حينها 1.7% فقط من أسهمها.

ارتفاع خام غرب تكساس إلى 115 دولار ا

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 115 دولارا اليوم الخميس، في رقم قياسي منذ 2008 مدفوعا بالحرب في أوكرانيا والتي تثير مخاوف من توقف أو تعطل إمدادات الطاقة. واقترب سعر خام برنت من 120 دولارا.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، وتقود إلى جانب السعودية تحالف «اوبك بلاس» الذي يضم 13 عضوا في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وعشر دول من خارجها، ويتحكم بكميات الإنتاج.

روسيا والسعودية ومنتجون كبار للنفط يتفقون على زيادة الإنتاج تدريجيا

وبمواجهة الضغوط لزيادة الإنتاج للسيطرة على الأسعار، اتفقت السعودية وروسيا ومنتجون كبار آخرون للنفط الأربعاء على الاستمرار في زيادة الإنتاج بشكل تدريجي فقط رغم الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الخام، بحسب «فرانس برس».

والسعودية حليفة للولايات المتحدة لكنها قريبة أيضا من موسكو. فبينما تستضيف قوات أميركية على أراضيها، تطورت علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع روسيا على مر السنين. وقد تجنبت السعودية التعليق على الغزو الروسي إلى حد بعيد.

والأحد، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ملتزمة باتفاق تحالف «أوبك بلس» حول كميات إنتاج النفط.