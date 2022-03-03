اليورو في أدنى مستوياته مقابل الاسترليني منذ التصويت على «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني، الخميس، أدنى مستوياته منذ يونيو 2016 والتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما تعاني عملة القارة الأوروبية من الحرب في أوكرانيا.

وهبطت العملة الأوروبية الواحدة التي تأثرت بسبب قربها الجغرافي من منطقة النزاع واعتمادها على الطاقة الروسية، 0.13% ليبلغ سعرها 82.83 بنس مقابل يورو واحد في التداول بلندن قرابة الساعة 10.00 بتوقيت غرينتش (11.00 في باريس). وكانت قد بلغت 82.76 بنس في وقت سابق، وهو مستوى لم تشهده منذ خمس سنوات ونصف السنة، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهة أخرى سجلت البطالة مستوى قياسيًا جديدًا منخفضا بلغ 6.8% في يناير.