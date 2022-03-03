«فيتش» و«موديز» تخفضان درجة تصنيف دين روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

خفضت وكالتا التصنيف الائتماني «فيتش» و«موديز» تصنيف روسيا التي أصبحت في فئة البلدان المعرضة لخطر عدم القدرة على سداد ديونها، في سياق هجومها على أوكرانيا.

وخفضت وكالة «موديز» تصنيف ديونها طويلة الأجل من «بي أيه أيه3» إلى «بي3»، وقالت إنها ستتابع مراقبتها لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية. من جهتها خفضت «فيتش» تصنيفها من «بي بي بي» إلى «بي» مع آفاق سلبية، وفق وكالة «فرانس برس».

وتواجه روسيا منذ إعلانها تنفيذ «عملية عسكرية خاصة» داخل الأراضي الأوكرانيا عقوبات غير مسبوقة من الولايات المتحدة واليابان وكندا ودول الاتحاذ الأوروبي التي تصف هذه العملية بـ«الغزو الشامل» الذي تتعرض له دولة ذات سيادة.

وأمس الأربعاء، استبعدت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام «سويفت» المالي العالمي إلا أنها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات على ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد.

ومن بين هذه المؤسسات «في تي بي» ثاني مصارف روسيا. في المقابل لا تشمل الإجراءات مصرف «سبيربنك» الرئيسي في البلاد الذي يمر عبره الجزء الأكبر من التسديدات لإمدادات الغاز والنفط الروسيين التي تعتمد عليها الدول الأوروبية بشكل كبير، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن ضمن جملة عقوبات على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت» المصرفي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، إن هذا الإجراء سوف يمنع هذه البنوك من العمل في جميع أنحاء العالم، كما أنه سيمنع «بشكل فعال» الصادرات والواردات الروسية.

وأعلنت المسؤولة الأوروبية كذلك أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وقالت: «سنشل أصول البنك المركزي الروسي»، موضحة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى «تجميد معاملات البنك. وسيجعل من المستحيل عليه تصفية أصوله».