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أعلى مستوى منذ 9 أعوام.. سعر «برنت» يتجاوز 118 دولارا للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 08:18 صباحا
أعلى مستوى منذ 9 أعوام.. سعر «برنت» يتجاوز 118 دولارا للبرميل
عامل بإحدى الشركات النفطية، (أرشيفية: الإنترنت)
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واصلت أسعار النفط صعودها، الخميس، مع ارتفاع خام «برنت» فوق 118 دولارًا للبرميل، حيث أثار تعطل التجارة ومشكلات الشحن بسبب الأزمة الأوكرانية مخاوف بشأن الإمدادات، في حين تراجعت مخزونات الخام الأميركية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 118.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير العام 2013، وبلغ العقد 116.60 دولار للبرميل، مرتفعًا 3.67 دولار أو 3.2%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى في 11 عامًا عند 114.70 دولار للبرميل، بارتفاع 2.41 دولار أو 2.2%، حسب وكالة «رويترز»

وجاءت مكاسب أسعار النفط عقب الجولة الأخيرة من العقوبات الأميركية على قطاع تكرير النفط الروسي، التي أثارت مخاوف من احتمال استهداف صادرات النفط والغاز الروسية في المستقبل، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وأكبر مصدر للنفط في الأسواق العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وقالت الوكالة إن صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية بلغت 7.8 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم «أوبك+»، الحفاظ على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في مارس، رغم ارتفاع الأسعار، متجاهلة الأزمة الأوكرانية خلال محادثاتهم وتجاهل دعوات المستهلكين للمزيد.

في غضون ذلك، استمرت مخزونات النفط الأميركية في الانخفاض؛ إذ تراجعت الاحتياطات الاستراتيجية في البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا.

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