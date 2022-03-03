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البنك الدولي يعلق كل مشاريعه في روسيا وبيلاروس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 12:27 صباحا
البنك الدولي يعلق كل مشاريعه في روسيا وبيلاروس
البنك الدولي, (أرشيفية، الإنترنت)
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أعلن البنك الدولي، الأربعاء، تعليق بشكل فوري كل برامج المساعدات التي ينفذها في روسيا وبيلاروس، وذلك رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر في مقرها بواشنطن، إنه «في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والأعمال العدائية ضد الشعب الأوكرانية، أوقف البنك الدولي كل برامجه في روسيا وبيلاروس بمفعول فوري».

- استبعاد 7 مصارف روسية من نظام «سويفت».. واستثناء دفعات الغاز والنفط

وفي وقت سابق اليوم، استبعدت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام سويفت المالي العالمي، إلا أنها استثنت مؤسستين ماليتين كبيرتين مرتبطتين بقطاع المحروقات على ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد.

واندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عندما بدأت روسيا ما أسمته «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكرانيين شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.

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