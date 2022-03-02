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التضخم يسجل مستويات قياسية في أوروبا وعرضة للتفاقم بسبب الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 08:41 مساء
التضخم يسجل مستويات قياسية في أوروبا وعرضة للتفاقم بسبب الحرب
علم الاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. (أ ف ب)
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سجل التضخم في منطقة اليورو رقمًا قياسيًّا جديدًا في فبراير، ببلوغه 5.8% على أساس سنوي مدفوعًا بارتفاع  أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع جنوني للأسعار.

وبلغ التضخم في يناير 5.1% وهو الأعلى الذي يسجله مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) منذ بدء مراقبة هذا المؤشر في يناير 1997 للدول الـ19، التي تعتمد العملة الواحدة. ومنذ نوفمبر سجل في كل شهر مستوى قياسيًّا جديدًا، وفق «فرانس برس».

ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء
ولا يزال ارتفاع أسعار الاستهلاك مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء. وارتفعت رسوم الطاقة بنسبة 31.7 بالمئة مدى عام في فبراير، بعد زيادة نسبتها 28.2% في الشهر الذي سبقه. لكن الزيادة في أسعار المواد الغذائية (بما في ذلك الكحول والتبغ) تسارعت أيضًا الشهر الماضي، وبلغت 4.1% بعد 3.5% في يناير.

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هذا التسارع يؤثر أيضًا على القطاعات الأخرى. فقد ارتفعت أسعار السلع الصناعية بنسبة 3 بالمئة خلال عام واحد في فبراير، مقابل 2.1% في يناير. أما أسعار الخدمات فقد بقيت أكثر اعتدالًا (زيادة 2.5% في فبراير، مقابل 2.3 بالمئة فييناير).

وهذه الزيادة العامة هي أكبر مما توقعه الاقتصاديون، وتشكل نبأ غير سار للأسر  التي سيواجه العديد منها صعوبات متزايدة في تغطية نفقاتها. كما أنها تمثل مشكلة للبنك المركزي الأوروبي الذي يراقب استقرار الأسعار.
ويتجاوز التضخم الحالي بفارق كبير الهدف المحدد بـ2%. 

وضع لا يمكن التكهن بتطوراته 
وتثير المعارك في أوكرانيا مخاوف على الصعيد الاقتصادي، لاسيما بشأن ارتفاع الأسعار. وبعدما وصف العام الماضي بالموقت، يبدو أنه سيستمر لفترة.

وروسيا هي المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي وثاني أكبر مصدر للنفط في العالم. لكنها أيضًا قوة زراعية كبرى مثل أوكرانيا. وروسيا أيضًا مورد رئيسي للمعادن للصناعة. والأسواق في حالة ذعر وتشعر بالقلق من عواقب النزاع على الإمدادات العالمية.

وقد ارتفعت أسعار نوعي النفط الخام المرجعيين، الأربعاء، إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو عقد، إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل. وسجل سعر قياسي أوروبي للغاز الطبيعي الذي بلغ، الأربعاء، 194.715 يورو لكل ميغاوات ساعة. كما وصل سعر طن الألومنيوم الذي تعد روسيا ثالث أكبر منتج له في العالم إلى ذروة بلغت 3552 دولارًا في لندن، وهو ارتفاع تاريخي. 

غزو روسيا لأوكرانيا يحدد أسعار الغاز والنفط
كما ارتفعت أسعار القمح والذرة إلى أعلى مستوياتها في أوروبا، وكذلك أسعار فول الصويا وزيت النخيل. وتعد روسيا وأوكرانيا أول ورابع أكبر مصدرين للقمح في العالم على التوالي، وسادس ورابع مصدرين للذرة حسب تقديرات وزارة الزراعة الأميركية.

وعبر فريتزي كوهلر-غايب، الاقتصادي في البنك الألماني العام، «كا إف في» عن قلقه قائلًا إن «غزو روسيا لأوكرانيا سيحدد على الأرجح أسعار الغاز والنفط في الأشهر المقبلة» و«العقوبات الدولية ستزيد من خطر حدوث زيادات أخرى».

من جهته، قال بيرت كولين من مصرف «آي إن جي» إن «الأمر لم يعد يتعلق بالطاقة وحدها. أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع أيضًا بسبب النزاع، وهذا يزيد المخاوف من ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة». 

وأضاف أن «الوضع المتعلق بروسيا وأوكرانيا يتطور حاليًا بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن لأحد التنبؤ بتأثيره الفعال على الاقتصاد»، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي في هذا السياق الامتناع عن أي التزام مهم بشأن سياسته النقدية للعام الحالي. 

ومع ذلك يجازف جاك ألين-رينولدز، من مجموعة «كابيتال إيكونوميكس»، بإطلاق توقعات. وقال إنه يتوقع ارتفاعًا كبيرًا مرجحًا إلى «أكثر من 6 بالمئة في الأشهر المقبلة»، ويعتقد أن التضخم سيبقى أكبر من 2% حتى العام المقبل «إن لم يكن لمدة أطول من ذلك».

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