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رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 03:53 مساء
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
شعار اوبك في مقر المنظمة في فيينا. (الإنترنت)
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اتفقت السعودية وروسيا وكبار منتجي النفط الآخرون، الأربعاء، على الإبقاء على نهج الزيادة التدريجية للإنتاج رغم ارتفاع الأسعار على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقرر اجتماع الدول الـ23 المنضوية في تحالف أوبك بلاس «إعادة تأكيد خطة تعديل الإنتاج (...) برفع الكمية الإجمالية للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًا لشهر أبريل» حسبما قالت المجموعة في بيان.

مستويات لم تسجل منذ عقد 
وواصلت أسعار النفط ارتفاعها الأربعاء لتبلغ مستويات لم تسجل منذ حوالي عقد فيما سجل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي أعلى سعر له، بسبب الحرب في أوكرانيا التي لا تزال تثير المخاوف إزاء الإمدادات.

-  سعر خام برنت يقفز بنحو 5% متجاوزا 110 دولارات للبرميل
-  سعر خام غرب تكساس يتجاوز 110 دولارات

حوالي الساعة 8.30 ت غ، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 6.66% ليبلغ 110.30 دولار بعدما كان وصل إلى 111.50 دولار، وهو مستوى قياسي منذ 2013.

من جهته، ارتفع برميل نفط برنت بنسبة 6.16% ليصل إلى 111.44 دولار للبرميل بعدما كان بلغ 113.02 دولار، في أعلى مستوى له منذ 2014.

 ارتفاع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي 
كذلك، ارتفع السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف» الأربعاء إلى 194.715 يورو للميغاوات ساعي، وهو مستوى قياسي مدفوع بالحرب في أوكرانيا، إذ تعتبر روسيا منتجًا ومصدرًا رئيسيًا للغاز.

ووصل سعر الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل إلى 463.83 بنس لكل وحدة حرارية، وهو مستوى قريب جدا من أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجّلها في ديسمبر الماضي عند 470.83 بنس.

دفع الاجتياح الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات شديدة على موسكو ما أثار المخاوف من توقف صادرات النفط الروسي. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال أندي مكورميك المحلل لدى «تي رو.برايس»، «تبقى مشكلات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية مصدر القلق الأول للكثير من المستثمرين حول العالم».

من جهته، قال ستيفن برينوك من «بي في ام انرجي» «لا تزال الأحداث المتعلقة بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا تطغى على أجواء السوق. وتحديدًا القلق حول العرض يبقى في صلب القلق».

الولايات المتحدة تفرج عن 30 مليون برميل احتياطي طوارئ 
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة، الثلاثاء، أن دولها الأعضاء سيفرجون عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ حفاظًا على استقرار السوق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويهدف القرار الصادر عن لجنة حكام الوكالة المكونة من 31 دولة عضو، إلى «توجيه رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية مفادها أنه لن يكون هناك نقص في الإمدادات» بسبب النزاع الأوكراني، حسبما جاء في بيان.

من هذا الإجمالي ستفرج الولايات المتحدة عن 30 مليونًا كما أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن. ولفت برينوك إلى أن هذه الإعلانات لم تترك الأثر المرجو لأن أسعار النفط واصلت ارتفاعها.

 النزاع الروسي - الأوكراني 
يأتي النزاع الروسي - الأوكراني في وقت ترتفع فيه أسعار النفط بقوة أساسًا بسبب عدم كفاية العرض والانتعاش القوي للطلب في العالم الناجم عن رفع الكثير من الدول القيود الصحية المفروضة لمكافحة الوباء.

يعقد اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها ضمن «أوبك بلاس» الأربعاء بمشاركة روسيا. رغم ارتفاع الأسعار، يراهن المحللون على تمديد العمل بالاستراتيجية الحذرة للكارتل المؤلف من 13 من أعضاء «أوبك» بقيادة الرياض وحلفائهم العشرة بقيادة موسكو.

وأكد برينوك أن السوق تشكك في قدرة الكارتل على «تطبيق وعودها نظرًا لسجلها الأخير بعدم بلوغ أهدافها للإنتاج».

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