Atwasat

مصرف «سبيربنك» الروسي يغادر الأسواق الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 09:30 صباحا
مصرف «سبيربنك» الروسي يغادر الأسواق الأوروبية
بنك سبيربنك الروسي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مصرف «سبيربنك» الروسي الرئيسي، الأربعاء، انسحابه من الأسواق الأوروبية بعدما طالته عقوبات مالية واسعة ردا على هجوم موسكو على أوكرانيا.

وقال المصرف في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «في ظل الوضع الراهن، قرر سبيربنك الانسحاب من السوق الأوروبية. تواجه مصارف المجموعة سحوبات غير طبيعية وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها».

ومن ضمن جملة عقوبات على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا، قرر الاتحاد الأوروبي استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت» المصرفي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، إن هذا الإجراء سوف يمنع هذه البنوك من العمل في جميع أنحاء العالم، كما أنه سيمنع «بشكل فعال» الصادرات والواردات الروسية.

وأعلنت المسؤولة الأوروبية كذلك أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وقالت: «سنشل أصول البنك المركزي الروسي»، موضحة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى «تجميد معاملات البنك. وسيجعل من المستحيل عليه تصفية أصوله».

واندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، عندما بدأت روسيا ما أسمته «عملية عسكرية» تستهدف حماية المواطنين الأوكرانيين شرق البلاد، وتصفه كييف والغرب بأنه «غزو» لدولة ذات سيادة. وحتى اللحظة لم تستطع القوات الروسية السيطرة على أي مدينة كبيرة، فيما تواجه محاولاتها المتكررة لدخول العاصمة كييف «مقاومة مستميتة»، حسب تصريحات لمسؤولين غربيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف
المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا

المشري يتهم البرلمان بمخالفة الاتفاق السياسي بعد منح الثقة لحكومة باشاغا
بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية

شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية
تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا

تقرير للمخابرات الإيطالية يتناول الوضع في ليبيا
فخار لا يكسر بعضه

فخار لا يكسر بعضه
كاركاتير خيري - المربوعة!

كاركاتير خيري - المربوعة!
بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني

بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال

حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام ...
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا

تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة
23- الوجه الآخر للقمر

23- الوجه الآخر للقمر
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية

إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
«زميطة!»

«زميطة!»
«OCCRP» لمكافحة الجريمة المنظمة: شبكة فساد في عهد القذافي حولت عشرات الملايين لبنك سويسري

«OCCRP» لمكافحة الجريمة المنظمة: شبكة فساد في عهد القذافي حولت عشرات الملايين ...
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
%5 زيادة في سعر برميل «برنت» بسبب الهجوم على أوكرانيا
%5 زيادة في سعر برميل «برنت» بسبب الهجوم على أوكرانيا
«توتال إنرجي» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا
«توتال إنرجي» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في...
«الطاقة الدولية» تفرج عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ
«الطاقة الدولية» تفرج عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ
الفرع الأوروبي لمصرف «سبيربنك» الروسي يعتزم إشهار إفلاسه
الفرع الأوروبي لمصرف «سبيربنك» الروسي يعتزم إشهار إفلاسه
«إيني» تعتزم الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا
«إيني» تعتزم الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي ......
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»...
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا...
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات...
المزيد
سعر خام غرب تكساس يتجاوز 110 دولارات
سعر خام غرب تكساس يتجاوز 110 دولارات...
مصرف «سبيربنك» الروسي يغادر الأسواق الأوروبية
مصرف «سبيربنك» الروسي يغادر الأسواق الأوروبية...
سعر خام برنت يقفز بنحو 5% متجاوزا 110 دولارات للبرميل
سعر خام برنت يقفز بنحو 5% متجاوزا 110 دولارات للبرميل...
«إيني» تعتزم الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا
«إيني» تعتزم الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا...
الفرع الأوروبي لمصرف «سبيربنك» الروسي يعتزم إشهار إفلاسه
الفرع الأوروبي لمصرف «سبيربنك» الروسي يعتزم إشهار إفلاسه...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط