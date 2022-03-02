Atwasat

الفرع الأوروبي لمصرف «سبيربنك» الروسي يعتزم إشهار إفلاسه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 مارس 2022, 12:50 صباحا
الفرع الأوروبي لمصرف «سبيربنك» الروسي يعتزم إشهار إفلاسه
مصرف «سبيربنك» الروسي. (الإنترنت).
alwasat radio

أعلنت الهيئة الناظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء أنّ الفرع الأوروبي لـ«سبيربنك»، أكبر مصرف في روسيا، يعتزم إشهار إفلاسه بسبب الأضرار التي لحقت به من جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو، إثر غزوها أوكرانيا.

وقال مجلس القرار الموحّد «سي آر يو» إن الفرع الأوروبي للمصرف الروسي «سبيربنك يوروب إيه جي» ومقره في النمسا سيخضع في هذا البلد لعملية «إجراءات إفلاس».

- بريطانيا تفرض عقوبات على مصرف «سبيربنك» الروسي

وأشار إلى أن حسابات عملاء المصرف ستكون مضمونة حتى مبلغ 100 ألف يورو لكل حساب، تماماً كما هي الحال عليه مع سائر المصارف الأوروبية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت وزارة الخزانة البريطانية، إدراج «سبيربنك»، أكبر مصرف تسليف روسي، على قائمتها للكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات على خلفية غزو أوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتأتي الخطوة بعدما أعلنت الحكومة، الإثنين، أنها ستجمد أصول جميع المصارف الروسية في المملكة المتحدة وأمرت الموانئ البريطانية بعدم السماح للسفن الروسية بالرسو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف

(فيديو) انفجار كبير في خاركيف الأوكرانية واستهداف مبنى التلفزيون في كييف
بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة

بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين الخيارات المطروحة
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
انطلاق مؤتمر ليبي تونسي جزائري للتعاون في التجارة والاستثمار

انطلاق مؤتمر ليبي تونسي جزائري للتعاون في التجارة والاستثمار
اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي

اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار ...
مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا

طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا
روسيا وأوكرانيا تعتزمان إجراء «جولة ثانية» من المفاوضات على الحدود البولندية-البيلاروسية

روسيا وأوكرانيا تعتزمان إجراء «جولة ثانية» من المفاوضات على الحدود ...
كاركاتير خيري - المربوعة!

كاركاتير خيري - المربوعة!
مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا
بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني

بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني
رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين

رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
«ميتافيرس» يقص شريط افتتاح أسبوع الموضة في باريس

«ميتافيرس» يقص شريط افتتاح أسبوع الموضة في باريس
المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية

المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية...
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال

حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام ...
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا

تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة
الأمم المتحدة: فرار أكثر من 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: فرار أكثر من 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا تفرض عقوبات على مصرف «سبيربنك» الروسي
بريطانيا تفرض عقوبات على مصرف «سبيربنك» الروسي
شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية
شركة «ميرسك» العملاقة تقرر وقف الشحنات إلى الموانئ الروسية
روسيا تعد مرسوما للحد من إمكانية سحب استثمارات أجنبية
روسيا تعد مرسوما للحد من إمكانية سحب استثمارات أجنبية
%5 زيادة في سعر برميل «برنت» بسبب الهجوم على أوكرانيا
%5 زيادة في سعر برميل «برنت» بسبب الهجوم على أوكرانيا
«توتال إنرجي» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا
«توتال إنرجي» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي ......
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»...
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا...
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات...
المزيد
«إيني» تعتزم الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا
«إيني» تعتزم الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا...
الفرع الأوروبي لمصرف «سبيربنك» الروسي يعتزم إشهار إفلاسه
الفرع الأوروبي لمصرف «سبيربنك» الروسي يعتزم إشهار إفلاسه...
«الطاقة الدولية» تفرج عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ
«الطاقة الدولية» تفرج عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي ......
«توتال إنرجي» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا
«توتال إنرجي» الفرنسية تعلن وقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع ......
%5 زيادة في سعر برميل «برنت» بسبب الهجوم على أوكرانيا
%5 زيادة في سعر برميل «برنت» بسبب الهجوم على أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط