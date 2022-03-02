الفرع الأوروبي لمصرف «سبيربنك» الروسي يعتزم إشهار إفلاسه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة الناظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء أنّ الفرع الأوروبي لـ«سبيربنك»، أكبر مصرف في روسيا، يعتزم إشهار إفلاسه بسبب الأضرار التي لحقت به من جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو، إثر غزوها أوكرانيا.

وقال مجلس القرار الموحّد «سي آر يو» إن الفرع الأوروبي للمصرف الروسي «سبيربنك يوروب إيه جي» ومقره في النمسا سيخضع في هذا البلد لعملية «إجراءات إفلاس».

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وأشار إلى أن حسابات عملاء المصرف ستكون مضمونة حتى مبلغ 100 ألف يورو لكل حساب، تماماً كما هي الحال عليه مع سائر المصارف الأوروبية، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت وزارة الخزانة البريطانية، إدراج «سبيربنك»، أكبر مصرف تسليف روسي، على قائمتها للكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات على خلفية غزو أوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتأتي الخطوة بعدما أعلنت الحكومة، الإثنين، أنها ستجمد أصول جميع المصارف الروسية في المملكة المتحدة وأمرت الموانئ البريطانية بعدم السماح للسفن الروسية بالرسو.