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فرنسا تتوعد: سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 10:49 صباحا
فرنسا تتوعد: سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار
سيارات دمرت في القصف الروسي في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، 28 فبراير 2022. (أ ف ب)
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قال وزير المال الفرنسي، برونو لومير، الثلاثاء، إن العقوبات الغربية على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا ستدفع الاقتصاد الروسي إلى «الانهيار».

وأضاف لومير في مقابلة مع «فرانس إنفو»: «سندفع الاقتصاد الروسي إلى الانهيار. ميزان القوى الاقتصادي والمالي يميل كليًا لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يكتشف الآن قوته الاقتصادية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفرضت الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أعلنت موسكو في 24 فبراير الجاري بدء قواتها عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أيام من اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين أوكرانيتين. وحسب الرواية الروسية الرسمية فإن عملياتها تستهدف حماية المدنيين الأوكرانيين في الشرق واقتلاع «النازيين الجدد»، الذين يسيطروا على صناعة القرار في كييف، فيما تصف كييف والغرب العملية الروسية بـ«غزو شامل» ضد دولة مستقلة ذات سيادة.

الكرملين: روسيا ستنجح في تجاوز العقوبات
إلى ذلك، أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الإثنين، أن روسيا ستنجح في تجاوز العقوبات التي فرضها عليها الغرب، في وقت عقد بوتين اجتماعًا لمناقشة تداعياتها الاقتصادية، واصفًا الغرب بإمبراطورية «الأكاذيب». كما توعدت روسيا بردٍ قاس على العقوبات الأوروبية التي ستُفرض عليها، مؤكدةً أنها ستواصل تقديم مساعدتها للانفصاليين الموالين لها في الحرب على أوكرانيا.

ورغم فرض عقوبات أوروبية بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية العام 2014، لا تزال موسكو خامس أكبر سوق تصديرية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مع صادرات بقيمة 81.5 مليار يورو من يناير حتى نوفمبر 2021. وهي أيضًا ثالث أكبر مورد للقارة العجوز بعد الصين والولايات المتحدة، حسب هيئة «يوروستات» الأوروبية للإحصاءات، وقد بلغت قيمة الواردات الروسية 142 مليار يورو في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي.

وقال مدير معهد «بروغل» غونترام وولف: «من الواضح أن أوروبا تعرّض نفسها (لخسائر) أكثر من الولايات المتحدة، لأن القرب الجغرافي يقترن بروابط اقتصادية وأمنية وثيقة»، وفق «فرانس برس».

والإثنين، غادر الوفدان، الروسي والأوكراني، قاعة المفاوضات وعادا إلى بلديهما «لإجراء مشاورات في عاصمة» كل منهما، بعد أن اتفقا على إجراء «جولة ثانية» من المحادثات، حسب ما أعلن الطرفان. وقال ميخايلو بودولياك، أحد المفاوضين الأوكرانيين، إن «الطرفين حددا سلسلة أولويات ومواضيع تتطلب بعض القرارات» قبل إجراء جولة ثانية من المفاوضات، فيما أشار نظيره الروسي فلاديمير ميدينسكي إلى أن اللقاء الجديد سيحصل «قريبًا» على الحدود البولندية-البيلاروسية، بحسب «فرانس برس».

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