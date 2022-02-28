الخارجية البريطانية: لندن ستجمد أصول جميع المصارف الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الإثنين، أن بلادها ستشدد عقوباتها التي تستهدف القطاع المالي الروسي ردًّا على غزو أوكرانيا، وذلك عبر تجميد أصول جميع المصارف الروسية على أراضيها «في الأيام المقبلة».

وأبلغت تراس، البرلمان البريطاني، «سنقوم بتجميد كامل لأصول جميع المصارف الروسية في الأيام المقبلة، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا»، وفق «فرانس برس».

هبوط في سعر صرف الروبل

سجل سعر صرف الروبل هبوطا كبيرا مقابل الدولار واليورو في بورصة موسكو حيث أوقف التداول لأن الأسعار بلغت المستوى الأقصى المحدد سريعا جدا، بالمقابل أعلن المصرف المركزي الروسي، الإثنين، رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10.5% لتصل إلى 20% لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا.

وقال المصرف الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية «قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20% بمعدل سنوي»، وبلغ سعر الصرف 90 روبلا في مقابل الدولار صباح الإثنين فيما كان السعر الرسمي الأخير الأربعاء 83.5 روبلا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. أما في مقابل اليورو فانتقل سعر الصرف من 93.5 إلى 101.19 روبل.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا، الأحد، على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي؛ وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

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وأوضح بوريل أن «أكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع»، لافتًا إلى أن الاتفاق السياسي بين الوزراء يشكل تمهيدًا لتبنٍ رسمي للإجراء قبل أن تفتح الأسواق الإثنين.

تجميد أصول البنك المركزي الروسي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الروسي، ما سيشكل تصعيدًا كبيرًا للعقوبات ضد موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا. وقالت المسؤولة، إثر اجتماع عبر الفيديو شارك فيه رؤساء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، إن الاتحاد الأوروبي سيستبعد بنوكًا روسية من نظام «سويفت» المصرفي.

وقالت فون دير لايين إن هذا الإجراء سوف يمنع هذه البنوك من العمل في جميع أنحاء العالم، كما أنه سيمنع «بشكل فعال» الصادرات والواردات الروسية، وأضافت: «سنشل أصول البنك المركزي الروسي»، موضحة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى «تجميد معاملات البنك. وسيجعل من المستحيل عليه تصفية أصوله».

وتابعت: «سنعمل على منع الأوليغارشية الروسية من استخدام أصولهم المالية في أسواقنا»، وأردفت: «شرع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في مسار يهدف إلى تدمير أوكرانيا. لكن ما يفعله هو في الواقع تدمير مستقبل بلاده».

وقال ناطق باسم الحكومة الألمانية، التي تترأس حاليًا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل «كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكًا أخرى إذا لزم الأمر». وأقرت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية، وفق وكالة «فرانس برس».

روسيا تتوعد بردٍ قاس على العقوبات الأوروبية

توعدت روسيا بردٍ قاس على العقوبات الأوروبية التي ستُفرض عليها، مؤكدةً أنها ستواصل تقديم مساعدتها للانفصاليين الموالين لها في الحرب على أوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس: «بموجب مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس القانون الدولي، سنتخذ إجراءات مضادة قاسية».

واستدعى الاتحاد الأوروبي اليوم السفير الروسي لدى التكتل لإبلاغه بـ«الإدانة الشديدة» للهجوم على أوكرانيا، وفق ما أعلن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد في بيان.

وجاء في البيان أن السفير الروسي فلاديمير تشيزوف تبلغ بالإدانة لـ«غزو القوات المسلحة للاتحاد الروسي غير المبرر لأوكرانيا»، وطُلب منه إبلاغ بلاده رسميا بوضع حد فوري للعمليات العسكرية

يرى محللون أن معاقبة خصم في الجهة الأخرى من العالم أسهل دائمًا من معاقبة جار، مشيرين إلى أن ما يمكن أن تخسره أوروبا عبر فرض عقوبات على روسيا في الملف الأوكراني، أكبر من خسارة حليفها الأميركي.