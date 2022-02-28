Atwasat

الخارجية البريطانية: لندن ستجمد أصول جميع المصارف الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 07:04 مساء
الخارجية البريطانية: لندن ستجمد أصول جميع المصارف الروسية
البرلمان البريطاني. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية  ليز تراس، الإثنين، أن بلادها ستشدد عقوباتها التي تستهدف القطاع المالي الروسي ردًّا على غزو أوكرانيا، وذلك عبر تجميد أصول جميع المصارف الروسية على أراضيها «في الأيام المقبلة».

وأبلغت تراس، البرلمان البريطاني، «سنقوم بتجميد كامل لأصول جميع المصارف الروسية في الأيام المقبلة، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا»، وفق «فرانس برس».

هبوط في سعر صرف الروبل
سجل سعر صرف الروبل هبوطا كبيرا مقابل الدولار واليورو في بورصة موسكو حيث أوقف التداول لأن الأسعار بلغت المستوى الأقصى المحدد سريعا جدا، بالمقابل أعلن المصرف المركزي الروسي، الإثنين، رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10.5% لتصل إلى 20% لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا.

وقال المصرف الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية «قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20% بمعدل سنوي»،  وبلغ سعر الصرف 90 روبلا في مقابل الدولار صباح الإثنين فيما كان السعر الرسمي الأخير الأربعاء 83.5 روبلا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. أما في مقابل اليورو فانتقل سعر الصرف من 93.5 إلى 101.19 روبل.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا، الأحد، على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي؛ وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

- ما هو نظام «سويفت»؟ ولماذا يتردد الغرب؟ وماذا عن التجربة الإيرانية؟
زيلينسكي يطالب بحرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن
-  الكرملين: روسيا ستنجح في تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات الاقتصادية

وأوضح بوريل أن «أكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع»، لافتًا إلى أن الاتفاق السياسي بين الوزراء يشكل تمهيدًا لتبنٍ رسمي للإجراء قبل أن تفتح الأسواق الإثنين.

تجميد أصول البنك المركزي الروسي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الروسي، ما سيشكل تصعيدًا كبيرًا للعقوبات ضد موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا.  وقالت المسؤولة، إثر اجتماع عبر الفيديو شارك فيه رؤساء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، إن الاتحاد الأوروبي سيستبعد بنوكًا روسية من نظام «سويفت» المصرفي.

وقالت فون دير لايين إن هذا الإجراء سوف يمنع هذه البنوك من العمل في جميع أنحاء العالم، كما أنه سيمنع «بشكل فعال» الصادرات والواردات الروسية، وأضافت: «سنشل أصول البنك المركزي الروسي»، موضحة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى «تجميد معاملات البنك. وسيجعل من المستحيل عليه تصفية أصوله».

وتابعت: «سنعمل على منع الأوليغارشية الروسية من استخدام أصولهم المالية في أسواقنا»، وأردفت: «شرع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في مسار يهدف إلى تدمير أوكرانيا. لكن ما يفعله هو في الواقع تدمير مستقبل بلاده».

وقال ناطق باسم الحكومة الألمانية، التي تترأس حاليًا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل «كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكًا أخرى إذا لزم الأمر». وأقرت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية، وفق وكالة «فرانس برس».

روسيا تتوعد بردٍ قاس على العقوبات الأوروبية
توعدت روسيا بردٍ قاس على العقوبات الأوروبية التي ستُفرض عليها، مؤكدةً أنها ستواصل تقديم مساعدتها للانفصاليين الموالين لها في الحرب على أوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس: «بموجب مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس القانون الدولي، سنتخذ إجراءات مضادة قاسية».

واستدعى الاتحاد الأوروبي اليوم السفير الروسي لدى التكتل لإبلاغه بـ«الإدانة الشديدة» للهجوم على أوكرانيا، وفق ما أعلن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد في بيان.

وجاء في البيان أن السفير الروسي فلاديمير تشيزوف تبلغ بالإدانة لـ«غزو القوات المسلحة للاتحاد الروسي غير المبرر لأوكرانيا»، وطُلب منه إبلاغ بلاده رسميا بوضع حد فوري للعمليات العسكرية
يرى محللون أن معاقبة خصم في الجهة الأخرى من العالم أسهل دائمًا من معاقبة جار، مشيرين إلى أن ما يمكن أن تخسره أوروبا عبر فرض عقوبات على روسيا في الملف الأوكراني، أكبر من خسارة حليفها الأميركي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المربوعة!

كاركاتير خيري - المربوعة!
كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة
ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب

ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب
دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة

دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة
فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس

فيفا: روسيا ستلعب تحت راية وفي أرض محايدة.. وبولندا: غير مقبول ولن نلعب ضد الروس
«الأهلي طرابلس» يفوز بهدفين على «زاناكو» الزامبي في «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» يفوز بهدفين على «زاناكو» الزامبي في «الكونفدرالية»
ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)

ليفربول يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية من تشلسي (فيديو)
لأول مرة.. اعتراف روسي بتكبد خسائر بشرية في أوكرانيا (فيديو)

لأول مرة.. اعتراف روسي بتكبد خسائر بشرية في أوكرانيا (فيديو)
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا

بالفيديو: 4 مشاهد من الحرب في أوكرانيا
ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»

ترامب: بوتين «ذكي» وقادة الغرب «أغبياء جدا»
جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود

جنوب أفريقيا تصرح بصيد حيوانات وحيد القرن والفهود
هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟

هل تنال «حكومة باشاغا» ثقة مجلس النواب غدا؟
قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية

قطبا الكرة الليبية في القارة السمراء تحت الإدارة التونسية
معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)

معركة السيطرة على كييف مستمرة والغرب يعزز الضغوط على روسيا (فيديو)
فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا

فيديو صادم.. دبابة روسية تدهس سيارة مدنية في أوكرانيا
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«غوغل» تمنع الإعلام الروسي الرسمي من جني أرباح منصاتها
«غوغل» تمنع الإعلام الروسي الرسمي من جني أرباح منصاتها
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا
قفزة في أسعار النفط جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
قفزة في أسعار النفط جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
روسيا: هبوط الروبل والمصرف المركزي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية
روسيا: هبوط الروبل والمصرف المركزي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية
الكرملين: روسيا ستنجح في تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات الاقتصادية
الكرملين: روسيا ستنجح في تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي ......
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»...
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا...
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات...
المزيد
وفد إيطالي في الجزائر لخفض الاعتماد على الغاز الروسي
وفد إيطالي في الجزائر لخفض الاعتماد على الغاز الروسي...
الخارجية البريطانية: لندن ستجمد أصول جميع المصارف الروسية
الخارجية البريطانية: لندن ستجمد أصول جميع المصارف الروسية...
ملياردير روسي: الوقت حان لإنهاء رأسمالية الدولة في روسيا
ملياردير روسي: الوقت حان لإنهاء رأسمالية الدولة في روسيا...
الكرملين: روسيا ستنجح في تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات الاقتصادية
الكرملين: روسيا ستنجح في تعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات ......
روسيا: هبوط الروبل والمصرف المركزي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية
روسيا: هبوط الروبل والمصرف المركزي يرفع نسبة الفائدة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط