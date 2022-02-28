روسيا: هبوط الروبل والمصرف المركزي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية

القاهرة - بوابة الوسط

سجل سعر صرف الروبل هبوطا كبيرا مقابل الدولار واليورو في بورصة موسكو حيث أوقف التداول لأن الأسعار بلغت المستوى الأقصى المحدد سريعا جدا، بالمقابل أعلن المصرف المركزي الروسي، الإثنين، رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10.5% لتصل إلى 20% لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا.

وقال المصرف الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية «قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20% بمعدل سنوي»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبلغ سعر الصرف 90 روبلا في مقابل الدولار صباح الإثنين فيما كان السعر الرسمي الأخير الأربعاء 83.5 روبلا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. أما في مقابل اليورو فانتقل سعر الصرف من 93.5 إلى 101.19 روبل.