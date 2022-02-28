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السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 12:32 صباحا
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا
اجتماع سابق لدول تحالف «أوبك بلاس» (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن بلاده ستحافظ على التزاماتها في اتفاق تحالف «أوبك بلاس» حول كميات إنتاج النفط الذي تقوده إلى جانب روسيا، حسبما أفاد الإعلام الرسمي السعودي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المسؤولين بحثا خلال اتصال هاتفي «الأوضاع في أوكرانيا (...) وأثر الأزمة على أسواق الطاقة، وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق أوبك بلاس».

 

«بي بي» النفطية البريطانية تعلن انسحابها من رأس مال روسنيفت الروسية
وأعلنت مجموعة «بي بي» النفطية البريطانية، الأحد، انسحابها من رأس مال شركة «روسنيفت» الروسية العملاقة والبالغة حصتها فيها 19.75% إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

في بيان، أوضحت المجموعة أن مديرها العام برنارد لوني سيستقيل من مجلس إدارة «روسنيفت»، بـ«مفعول فوري»، وفق«فرانس برس».

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