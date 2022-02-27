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«بي بي» النفطية البريطانية تعلن انسحابها من رأس مال شركة روسنيفت الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 07:50 مساء
«بي بي» النفطية البريطانية تعلن انسحابها من رأس مال شركة روسنيفت الروسية
شركة «بي بي»عملاق النفط البريطاني. (الإنترنت)
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أعلنت مجموعة «بي بي» النفطية البريطانية، الأحد، انسحابها من رأس مال شركة «روسنيفت» الروسية العملاقة والبالغة حصتها فيها 19.75% إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

في بيان، أوضحت المجموعة أن مديرها العام برنارد لوني سيستقيل من مجلس إدارة «روسنيفت»، بـ«مفعول فوري»، وفق«فرانس برس».

وفي سياق متصل وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الروسي، ما سيشكل تصعيدًا كبيرًا للعقوبات ضد موسكو في أعقاب غزوها أوكرانياوقالت المسؤولة، إثر اجتماع عبر الفيديو شارك فيه رؤساء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، إن الاتحاد الأوروبي سيستبعد بنوكًا روسية من نظام «سويفت» المصرفي.

وقالت فون دير لايين إن هذا الإجراء سوف يمنع هذه البنوك من العمل في جميع أنحاء العالم، كما أنه سيمنع «بشكل فعال» الصادرات والواردات الروسية، وأضافت: «سنشل أصول البنك المركزي الروسي»، موضحة أن هذا الإجراء سيؤدي إلى «تجميد معاملات البنك. وسيجعل من المستحيل عليه تصفية أصوله».

وتابعت: «سنعمل على منع الأوليغارشية الروسية من استخدام أصولهم المالية في أسواقنا»، وأردفت: «شرع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في مسار يهدف إلى تدمير أوكرانيا. لكن ما يفعله هو في الواقع تدمير مستقبل بلاده».

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وقال ناطق باسم الحكومة الألمانية، التي تترأس حاليًا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل «كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكًا أخرى إذا لزم الأمر». وأقرت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية، وفق وكالة «فرانس برس».

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