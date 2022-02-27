«غازبروم»: صادرات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة الطاقة الروسية الحكومية العملاقة «غازبروم»، الأحد، إن صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا «مستمرة بشكل طبيعي»، تماشيًا مع طلبات العملاء، مشيرة إلى أن طلبات الحصول على الغاز بلغت 107.5 مليون متر مكعب وفقًا لوكالة «رويترز».

وشهدت الأسابيع الأخيرة اتجاه شركات تجارة الطاقة الأميركية إلى البحث عن بدائل للنفط والمنتجات النفطية الروسية مع تصاعد التوتر بسبب أوكرانيا، ووجد كبار مشتري النفط الروسي صعوبة في الحصول على ضمانات من بنوك غربية أو إيجاد سفن لنقل الخام من واحد من أكبر المنتجين في العالم.

إمدادات الغاز والنفط الروسية

وقال مسؤل أميركي إن إمدادات الغاز والنفط الروسية غير مستهدفة على وجه التحديد بالعقوبات، وروسيا ثاني أكبر منتج للخام في العالم ومورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفقًا لجريدة «الاقتصادية».

وتجتمع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها ومنها روسيا أو التكتل المعروف باسم «أوبك+»، الأربعاء المقبل، لتحديد ما إن كانوا سيلتزمون باتفاق الإنتاج الراهن الذي يقضي بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًّا في أبريل.

وقالت أربعة مصادر تجارية، أمس الأول، إن «ثلاثة على الأقل من المشترين الرئيسين للنفط الروسي لم يتمكنوا من فتح خطابات ائتمان من بنوك غربية لتغطية المشتريات»، مشيرين إلى حالة عدم اليقين في السوق بعد الغزو الروسي.

وتنتج روسيا واحدًا من بين كل عشرة براميل من الخام في العالم، وتعاني سوق النفط بالفعل شحًّا في المعروض بسبب أعوام من ضعف الاستثمار، ووسط طلب يتزايد بوتيرة سريعة مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس «كورونا» حول العالم.

وخطابات الائتمان من بنك المشتري تقليد متبع في تجارة السلع الأولية، ويضمن لبنك البائع أن الدفع سيكون بالكامل وفي الوقت المحدد، ومن بين أكبر مشتري النفط الروسي شركات نفطية غربية كبرى مثل «بي بي»، و«شل»، و«إيني»، و«توتال إنرجيز»، و«إكوينور»، و«شيفرون»، و«إكسون»، و«موبيل»، ومؤسسات تجارية مثل «فيتول»، و«جلينكور»، و«ترافيجورا»، ولم تذكر المصادر أسماء بنوك رفضت إصدار خطابات ائتمان.

من ناحية أخرى، تضاعفت أسعار الشحن للتحميل في الموانئ الروسية والتفريغ في شمال أوروبا إلى ثلاثة أمثالها في يوم واحد لتصل إلى نحو 2.3 مليون دولار للسفينة، بينما يرفض كثيرون من مالكي السفن الآن الذهاب إلى الموانئ الروسية، ونحو 90% من مالكي السفن يقولون إنهم يتريثون لتقييم الوضع، وهناك مَن يقول إنه لن يعمل مع نظرائه الروس.