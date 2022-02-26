ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟

القاهرة - بوابة الوسط

مع تصاعد الحرب الروسية على أوكرانيا، برز اسم «سويفت» كنظام مالي عالمي بين العقوبات الغربية المطلوب فرضها على روسيا الاتحادية، فما هو هذا النظام؟ وكيف يعمل؟

تأسس نظام «SWIFT» من 248 بنكًا، في 19 دولة في العام 1973، وتوسع النظام ليضم 10 آلاف منظمة مصرفية ومالية من أكثر من 210 دول.

ويمر سنويًّا عبر هذا النظام قرابة 4 مليارات صفقة مدفوعات، وبمبالغ يومية تقدر بتريليونات الدولارات لمدفوعات المعاملات المالية، التي تمر عبر البنوك والمؤسسات الشريكة في «جمعية سويفت».

تاريخ نظام «سويفت» المالي

وكلمة «سويفت» (SWIFT) هي اختصار لـ«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»، وقد بدأ من بروكسل بعدما اجتمعت تلك المصارف للبحث عن أفضل طريقة للتعامل مع الأموال المدفوعة وبعملات معينة عبر الحدود، ومنها بدأت جذور نظام «SWIFT» الذي سمح للشركات المالية والبنوك الكبيرة بالتفاعل والتواصل مع بعضها البعض للاتفاق على المعاملات الصادرة والواردة، وأن أي دولة لا تضم مؤسساتها هذا النظام لا يمكنها إجراء معاملات دولية.

ويمر عبر نظام «سويفت» 42 مليون رسالة يوميًّا، فهو النظام المركزي العالمي لتنفيذ الحوالات المالية المتبادلة بين البنوك العالمية إلكترونيًّا، وذلك باعتماد مقاييس دولية، ومن خلال رمز محدد لكل بنك يسمى «سويفت كود».

ويمكن نظام «سويفت» العميل من إجراء حوالات لجميع دول العالم على أن تصل لحساب المستفيد خلال 24 ساعة عمل كحد أقصى في الحالات العادية. ويهدف إلي تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول؛ وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضًا.

كيف يعمل «سويفت»؟

مثال: شخص ما في ليبيا يخبر بنكه المحلي بأنه يريد تحويل مبلغ 500 يورو إلى قريب له في إيطاليا عبر «سويفت»، فيحول البنك الطلب إلى صيغة «سويفت» تدعى «رسالة سويفت»، تتضمن خصم مبلغ الـ500 يورو من حساب الشخص، ثم يرسلها عبر نظام «سويفت» العالمي إلى بنك الشخص المتواجد في إيطاليا، مخبرًا إياه بأن حوالة بقيمة 500 يورو في طريقها إلى صاحب هذا الحساب، وبذلك عليه إيداع المبلغ في حساب العميل.

مجال تطبيقه في الأوراق المالية

يمكن تطبيق نظام «سويفت» لتبادل الرسائل في مختلف العمليات مثل مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعملية، والتصديق عليها كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسوية وأيضًا في التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المعنية، وبالطبع يمكن تطبيقه بكافة العمليات المتعلقة بالتغير في أرصدة العملاء.

أهم مزايا نظام «سويفت»

ـ سرعة إنجاز الحوالات ووصولها إلى المستفيدين.

ـ توفير عنصر الأمان.

ـ أقل كلفة بالنسبة للبنك من أساليب التحويل الأخرى.

ـ النظام يعمل على مدار 24 ساعة.

ويعتبر النظام بديلًا متطورًا لنظام «التلكس» القديم، ويغطي جميع المراسلات المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية التي تتم بين البنوك والمؤسسات المالية، حيث يوفر النظام الحماية والسرعة الكاملة لمثل هذه التعاملات، ومتابعة تسليمها للجهات المعنية.

ولا يوجد حد أعلى لقيمة الحوالة، إذ تصدر الحوالات بجميع العملات الأجنبية، بسرعة أو بشكل دوري بموجب تعليمات ثابتة على حساب العميل.

مقر جمعية الاتصالات المالية العالمية

ويقع مقر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت SWIFT) في لاهولب الواقعة على مقربة من العاصمة البلجيكية، بروكسل، وتتوافر على مكاتب تمثيلية في كل من الدول الآتية: فرنسا، ألمانيا، سويسرا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة، النمسا، السويد، روسيا، أستراليا، اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، ماليزيا، سنغافورة، الهند، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، المكسيك، الولايات المتحدة، وأفريقيا الجنوبية.

الإدارة والمساهمون ومنتدى الرقابة

ينتخب المساهمون في الشركة مجلسًا للإدارة يتكون من 25 مديرًا، يراقبون أداء الشركة التي تديرها لجنة تنفيذية تضم موظفين بدوام كامل يرأسهم مدير عام ورئيس تنفيذي، ويضم مجلس الإدارة ست لجان قطاعية هي: لجنة لتدقيق الحسابات والمالية، لجنة الموارد البشرية، لجنة المخاطر، لجنة الخدمات المصرفية والأداءات، لجنة الأوراق المالية، ولجنة التكنولوجيا والإنتاج.

وتخضع «سويفت» لرقابة دولية من طرف منتدى الرقابة، الذي أُنشئ في العام 2012، ويضم هذا المنتدى المصارف المركزية للبلدان التالية: بلجيكا، كندا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أستراليا، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، روسيا، السعودية، سنغافورة، أفريقيا الجنوبية، تركيا، بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي والهيئة النقدية لهونغ كونغ.

أول رسالة و«سويفت نت»

وتمكنت «سويفت» من إطلاق شبكتها التي تحمل الاسم نفسه في العام 1977 بعد أن ارتفع عدد أعضائها إلى 518 مصرفًا تجاريًّا تنتمي إلى 22 بلدًا، وكان «ألبير» أمير بلجيكا هو من أرسل أول رسالة عبر «سويفت».

عرفت الشبكة عديد التطورات التقنية على مدار السنوات، وتمكنت من التحول إلى اعتماد تكنولوجيا بروتوكول الإنترنت (IP) ولغة «XML» في البرمجة العام 2001 وتعميم استخدام المنظومة الجديدة «سويفت نت» مع حلول العام 2004، مما اعتُبر تطورًا نوعيًّا سمح بالتواصل الآني بين الحواسيب، وإنشاء خدمات جديدة موجهة إلى زبائن جدد مثل صناديق التحوط وصناديق التقاعد وسماسرة أسواق المال، بالإضافة إلى المؤسسات غير المالية.

وفي يونيو 2015، استُخدم أكثر من عشرة آلاف و800 مؤسسة مالية ومصرفية تنتمي إلى أكثر من 200 بلد لإنجاز جميع معاملاتها المالية الدولية (تحويل الأموال، الاعتمادات المستندية، عمليات شراء وبيع العملات، عمليات البورصة...). وتقوم الشبكة بمعالجة ونقل أكثر من 24 مليون رسالة كمعدل يومي وفق إحصاءات أبريل 2015.