رغم العقوبات.. واشنطن تسمح بعمليات تجارية مع الحكومة الأفغانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الولايات المتحدة، إجراءات جديدة من شأنها السماح بمعظم العمليات المالية والتجارية مع أفغانستان والإبقاء في نفس الوقت على العقوبات المفروضة على «طالبان»، وذلك في مسعى لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق عجلة الاقتصاد المتوقفة.

وكانت منظمات غير حكومية ومؤسسات مالية عبرت عن مخاوف إزاء مخالفة العقوبات الأميركية التي تستهدف الحكام الإسلاميين المتشددين في كابل، لكن ذلك سدد ضربة قاصمة لكافة الأنشطة الاقتصادية تقريبًا، وفق «فرانس برس».

أفغانستان تواجه أزمة إنسانية «مدمرة»

وحذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان تواجه أزمة إنسانية «مدمرة»، فيما أكثر من نصف السكان، البالغ عددهم قرابة 38 مليون نسمة، معرضون لخطر نقص السلع الغذائية. وقال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، في بيان أعلن فيه الإجراءات، «في ضوء هذه الأزمة الشديدة، من الضروري التصدي لمخاوف أن تعيق العقوبات الأنشطة التجارية والمالية».

وقالت الوزارة إن الترخيص العام الأخير «يسمح، بالحدود المطلوبة، بإجراء كافة المعاملات المتعلقة بأفغانستان ومؤسساتها الحاكمة، التي بخلاف ذلك تحظرها العقوبات الأميركية» باستثناء تلك التي تستفيد منها مباشرة «طالبان» أو شبكة حقاني.

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ويتضمن ذلك معاملات مع وزارات الحكومة وصيانة بنى تحتية أو تطوير مشاريع، وأنشطة تجارية مع شركات مملوكة من الحكومة بحسب وثيقة للخزانة. وقال مسؤول بارز في الإدارة للصحفيين، شريطة عدملكشف اسمه، قبل إعلان الإجراءات الجديدة إن «الترخيص سيضمن عدم وقوف العقوبات في طريق المعاملات والأنشطة الضرورية لتقديم المساعدة، ودعم أدنى الاحتياجات الإنسانية لشعب أفغانستان».

كثيرون من الأفغان يعانون الجوع

وقال مسؤول آخر، طلب عدم كشف اسمه، «كثيرون من الأفغان يعانون الجوع اليوم، كثيرون من الأفغان يعانون البرد. يجب أن نتحرك بسرعة أكبر». وشكلت المساعدات الدولية 40% من إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان، وموَّلت 80% من موازنتها.

وأصدرت الولايات المتحدة عديد الإعفاءات من العقوبات منذ سيطرة «طالبان» على السلطة في أغسطس 2021.

وفي وقت سابق هذا الشهر جمد الرئيس جو بايدن سبعة مليارات دولار من أصول الحكومة الأفغانية السابقة سيخصص نصفها لمساعدات للأفغان، والنصف الآخر لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر.