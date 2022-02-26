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تراجع أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» و«غرب تكساس»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 12:33 مساء
تراجع أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» و«غرب تكساس»
عامل بشركة «شل» النفطية يقوم بتعبئة الوقود. (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر أبريل، 33 سنتًا بنسبة 0.3%، إلى 98.75 دولار للبرميل، وتراجعت عقود شهر مايو 40 سنتًا للبرميل، كما انخفض خام «غرب تكساس الوسيط» 30 سنتًا بنسبة 0.3% إلى 92.51 دولار للبرميل بعد بلوغه أعلى مستوى خلال الجلسة عند 95.64 دولار، وفقًا لوكالة «رويترز».

إمدادات الغاز والنفط الروسية
وقال مسؤل أميركي إن إمدادات الغاز والنفط الروسية غير مستهدفة على وجه التحديد بالعقوبات وروسيا ثاني أكبر منتج للخام في العالم ومورد رئيس للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفقًا لجريدة «الاقتصادية». 

وتجتمع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها ومنها روسيا أو التكتل المعروف باسم «أوبك+» الأربعاء المقبل، لتحديد ما إن كانوا سيلتزمون باتفاق الإنتاج الراهن الذي يقضي بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا في أبريل.

وأظهرت بيانات شركة تحليل أسواق النفط «فورتيكسا» أن نحو 20 ناقلة نفط تحمل أكثر من 12 مليون برميل من النفط الروسي والمنتجات النفطية الروسية تتجه حاليًا إلى الموانئ الأميركية، ومن المقرر وصولها إليها خلال الشهر المقبل.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى أنه لا توجد أي تقارير عن تغيير وجهة هذه الناقلات بعد مهاجمة القوات المسلحة الروسية للأراضي الأوكرانية وإعلان الولايات المتحدة وأوروبا فرض عقوبات دولية على روسيا.

يأتي ذلك فيما بلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الروسي خلال الأسبوع الماضي نحو 106 آلاف برميل يوميًا، واستقرت كميات الواردات خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن ظلت خلال ثلاثة أسابيع من يناير الماضي عند مستوى صفر يوميًا في المتوسط.

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعًا حادًا مع بدء التداولات، الخميس، على خلفية العملية العسكرية التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا فجر اليوم.

وتراجعت بورصة لندن نحو ثلاثة بالمئة، في حين سجّلت بورصتا باريس وفرانكفورت خسائر بأكثر من أربعة بالمئة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

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