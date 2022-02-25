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تخصيص 20 مليون دولار كمساعدة أممية «طارئة» لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 08:51 صباحا
تخصيص 20 مليون دولار كمساعدة أممية «طارئة» لأوكرانيا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في موسكو، 12 مايو 2021، (ا ف ب)
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\أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، أن المنظمة الدولية أفرجت عن عشرين مليون دولار لمساعدات إنسانية طارئة لأوكرانيا والدول المجاورة، داعيًا من جديد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى وقف هجومه العسكري على هذا البلد.

وقال غوتيريس خلال اجتماع إن «الأمم المتحدة تكثف عملياتها الإنسانية في أوكرانيا وحولها»، وأضاف: «سنخصص على الفور عشرين مليون دولار من صندوقنا» لمواجهة الأزمات من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة، وأشار إلى توزيع هذه المساعدات «بطريقة محايدة وغير منحازة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأردف غوتيريس: «نحن نساعد الأشخاص الذين يحتاجون إليها بغض النظر عمن هم أو عن مكان وجودهم»، وأكد من جديد أن الهجوم على أوكرانيا «خطأ ومخالف لميثاق» الأمم المتحدة و«غير مسموح به ولكنه ليس غير قابل للعكس». وأضاف: «أكرر الدعوة التي أطلقتها الليلة الماضية (الأربعاء) إلى الرئيس بوتين: أوقفوا العملية العسكرية وأعيدوا القوات إلى روسيا».

في واشنطن، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إنه «أصيب بالفزع من العنف المروع والخسائر في الأرواح في أعقاب الأحداث الجارية في أوكرانيا». 

وأضاف رئيس البنك الدولي في بيان: «نحن شريك طويل الأمد لأوكرانيا ونقف مع شعبها في هذا الوقت الحرج»، مؤكدًا أن الهيئة المالية الدولية تنسق مع صندوق النقد الدولي «لتقييم كلفة» التأثير الاجتماعي والاقتصادي للهجوم، وأردف: «نحن على استعداد لتقديم دعم فوري لأوكرانيا ونعد خيارات لمثل هذا الدعم بما في ذلك تمويل سريع الصرف».

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