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عقوبات بريطانية على «إيروفلوت» ومصارف روسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 08:05 مساء
عقوبات بريطانية على «إيروفلوت» ومصارف روسية
بوريس جونسون في داونينغ ستريت، 22 يناير 2021. (أ ف ب)
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فرضت بريطانيا، الخميس، سلسلة جديدة من العقوبات على روسيا ردا على غزوها أوكرانيا، فحظرت شركة «إيروفلوت» للطيران واستهدفت القطاع المصرفي وصادرات التكنولوجيا وخمسة رجال أعمال.

وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، «لن يتمكن بوتين أبدا من غسل يديه من دماء أوكرانيا»، معلنا «رزمة من العقوبات الاقتصادية هي الأكبر والأشد التي تتعرض لها روسيا».

وفي وقت سابقت، وعدت روسيا بردٍ قاس على العقوبات الأوروبية التي ستُفرض عليها، مؤكدة أنها ستواصل تقديم مساعدتها للانفصاليين الموالين لها في الحرب على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس: «بموجب مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو أساس القانون الدولي، سنتخذ إجراءات مضادة قاسية».

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