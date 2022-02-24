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الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 01:51 مساء
الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية
قمح. (الإنترنت)
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سجّلت أسعار الحبوب، صباح الخميس، مستويات قياسية في جلسات التداول في السوق الأوروبية، وبلغ سعر القمح سعرًا غير مسبوق إطلاقًا مع 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة «يورونكست» التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية.

وارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدّر لهما عالميًا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

إلى ذلك، سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعًا حادًا مع بدء التداولات، الخميس، على خلفية العملية العسكرية التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا فجر اليوم. وتراجعت بورصة لندن نحو ثلاثة بالمئة، في حين سجّلت بورصتا باريس وفرانكفورت خسائر بأكثر من أربعة بالمئة.

وعلى وقع الهجوم الروسي على أوكرانيا أيضًا، ارتفعت أسعار النفط، حيث تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عتبة الـ100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2014. وقرابة الساعة 10.20 بتوقيت غرينتش (11.20 صباحًا في باريس) ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 8.59 % إلى 100.01 دولار، وارتفع برميل برنت بحر الشمال تسليم أبريل أيضًا 8.76 % إلى 105.28 دولارات، وهي سابقة أيضًا منذ العام 2014، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

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