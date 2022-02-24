على وقع الأزمة الأوكرانية.. برنت وخام غرب تكساس يتجاوزان عتبة الـ100 دولار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بسبب الهجوم الجوي والبري للجيش الروسي على أوكرانيا الذي دفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ العام 2014.

وقرابة الساعة 10.20 بتوقيت غرينتش (11.20 صباحًا في باريس) ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 8.59 % إلى 100.01 دولار، وارتفع برميل برنت بحر الشمال تسليم أبريل أيضًا 8.76 % إلى 105.28 دولارات، وهي سابقة أيضًا منذ العام 2014، وفق وكالة «فرانس برس».

إلى ذلك، سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعًا حادًا مع بدء التداولات، الخميس، على خلفية العملية العسكرية التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا فجر اليوم. وتراجعت بورصة لندن نحو ثلاثة بالمئة، في حين سجّلت بورصتا باريس وفرانكفورت خسائر بأكثر من أربعة بالمئة.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذار في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.