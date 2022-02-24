بعد الهجوم على أوكرانيا.. «المركزي الروسي» يتدخل لضمان «استقرار الوضع»

القاهرة - بوابة الوسط

قال البنك المركزي الروسي، الخميس، إنه يتخذ إجراءات لضمان استقرار الروبل والأسواق بعدما أعلنت موسكو عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وأوضح البنك المركزي الروسي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «من أجل ضمان استقرار الوضع في السوق المالية قرر بنك روسيا التدخل في سوق العملات الأجنبية»، مشيرًا إلى أنه وغيره من المؤسسات المالية «لديها خطط عمل واضحة لكل السيناريوهات».

وتراجعت قيمة الروبل الروسي 9% مقابل الدولار بعد الهجوم على أوكرانيا. وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط تنديد من قبل واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ناتو». وقال بوتين في كلمة متلفزة قبيل الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش «اتخذت قرار شن عملية عسكرية».

وفور إعلان الرئيس الروسي القرار، سمع دوي انفجارات وصافرات إنذر في كييف قبيل فجر الخميس وفي مدينة ماريبول الساحلية في شرق البلاد، وسمع صحفيو وكالة «فرانس برس» انفجارات قوية في المدينتين فيما أفاد سكان في ماريبول القريبة من الحدود مع روسيا أنهم سمعوا دوي قصف مدفعي في ضواحي المدينة الشرقية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني، حسب بيان نقله موقع «روسيا اليوم» الإخباري الروسي.