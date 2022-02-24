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أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 08:29 صباحا
أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا
موقع لاستخراج النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
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تجاوزت أسعار النفط حاجز المئة دولار للبرميل، الخميس، للمرة الأولى منذ العام 2014، مع هجوم روسيا على أوكرانيا، ما فاقم المخاوف من أن حربا في أوروبا قد تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وبعد أن أذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما أسماه عملية عسكرية خاصة، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على تويتر إن روسيا شنت غزوا واسع النطاق لأوكرانيا وتستهدف المدن بضربات بالأسلحة، حسب وكالة «رويترز»

وسجل خام برنت أعلى مستوى عند 102.48 دولار للبرميل، كما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.85 دولار أو 5.3% إلى 96.95 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت إلى 97.40 دولار.

وصعدت أسعار النفط أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ بداية العام 2022، وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة وأوروبا قد تفرضان عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، ما يعطل الإمدادات، وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تبيع الخام بشكل أساسي إلى المصافي الأوروبية، وهي أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، إذ توفر نحو 35% من إمدادات الأخيرة.

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