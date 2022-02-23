بايدن يفرض عقوبات على الشركة المشغلة لـ«نورد ستريم 2»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، فرض عقوبات على الشركة المشغلة لـ«نورد ستريم 2»، خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك بسبب الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان: «اليوم أمرت إدارتي بفرض عقوبات على (نورد ستريم إيه جي) وقادتها»، مضيفًا أن «هذا التدبير هو جزء من الدفعة الأولى من العقوبات ردًّا على خطوات روسيا في أوكرانيا».

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وأمس الثلاثاء، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على مصرفي (VEB) و(PSB) الروسيين، وبعدها قال مسؤول أميركي للصحفيين، طالبًا عدم نشر اسمه، «ما من مؤسسة مالية روسية بمأمن إذا تواصل هذا الغزو»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».