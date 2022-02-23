Atwasat

بايدن يفرض عقوبات على الشركة المشغلة لـ«نورد ستريم 2»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 10:09 مساء
بايدن يفرض عقوبات على الشركة المشغلة لـ«نورد ستريم 2»
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن، 9 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، فرض عقوبات على الشركة المشغلة لـ«نورد ستريم 2»، خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك بسبب الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان: «اليوم أمرت إدارتي بفرض عقوبات على (نورد ستريم إيه جي) وقادتها»، مضيفًا أن «هذا التدبير هو جزء من الدفعة الأولى من العقوبات ردًّا على خطوات روسيا في أوكرانيا».

- وزير ألماني: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي إذا لزم الأمر

وأمس الثلاثاء، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على مصرفي (VEB) و(PSB) الروسيين، وبعدها قال مسؤول أميركي للصحفيين، طالبًا عدم نشر اسمه، «ما من مؤسسة مالية روسية بمأمن إذا تواصل هذا الغزو»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرملين يقول إن اانفصاليو أوكرانيا طلبوا دعما من روسيا ضد «عدوان» الجيش الأوكراني

الكرملين يقول إن اانفصاليو أوكرانيا طلبوا دعما من روسيا ضد «عدوان» الجيش ...
بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»

بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»
الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية صينية

الإمارات تنوي شراء 12 طائرة عسكرية صينية
الاتحاد يحدد هدفه من مواجهة شبيبة الساورة الجزائري في «الكونفدرالية».. الأحد المقبل

الاتحاد يحدد هدفه من مواجهة شبيبة الساورة الجزائري في «الكونفدرالية».. الأحد ...
أنقرة تطلب من الإمارات تسليم زعيم مافيا تركي اتهم مسؤولين في حكومة إردوغان بارتكاب جرائم

أنقرة تطلب من الإمارات تسليم زعيم مافيا تركي اتهم مسؤولين في حكومة إردوغان ...
روسيا تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا

روسيا تبدأ إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
مجلس الأمن يغلق ملف تعويضات العراق للكويت

مجلس الأمن يغلق ملف تعويضات العراق للكويت
قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا

قطع «التمويل الغربي».. واشنطن تعلن «دفعة أولى» من العقوبات على روسيا
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»

اكتشاف متغير جيني يسبب مرضا حادا بـ«كورونا» وقد يحمي من «الإيدز»
الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو

الدبيبة يعلن خطة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. هل «أوميكرون» أشد عدوى بين الأطفال؟
لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح

لماذا تأخرت تشكيلة حكومة باشاغا؟.. النائبة الخوجة توضح
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز

مقابلة خاصة | المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)

كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير)
القوى الدولية تكتفي بمراقبة «معركة تكسير العظام» بين الدبيبة وباشاغا

القوى الدولية تكتفي بمراقبة «معركة تكسير العظام» بين الدبيبة وباشاغا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تتراجع مع تلاشي مخاوف الإمدادات بسبب أزمة أوكرانيا
أسعار النفط تتراجع مع تلاشي مخاوف الإمدادات بسبب أزمة أوكرانيا
وزير ألماني: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي إذا لزم الأمر
وزير ألماني: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي إذا لزم الأمر
الهند ترسل 2500 طن من القمح إلى أفغانستان
الهند ترسل 2500 طن من القمح إلى أفغانستان
«كوفيد» يكبد مطار هيثرو خسائر للعام الثاني
«كوفيد» يكبد مطار هيثرو خسائر للعام الثاني
«ربيع عمالي» غير مسبوق في تركيا
«ربيع عمالي» غير مسبوق في تركيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي ......
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا...
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»
احتياطات الغاز في ألمانيا تنخفض إلى مستوى «مقلق»...
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
خام «برنت» يتجاوز 95 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات...
نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات برئاسة ولي العهد
نقل 4% من أسهم «أرامكو» السعودية إلى صندوق الاستثمارات ......
المزيد
بايدن يفرض عقوبات على الشركة المشغلة لـ«نورد ستريم 2»
بايدن يفرض عقوبات على الشركة المشغلة لـ«نورد ستريم 2»...
منظمة التجارة العالمية تعقد اجتماعها الوزاري منتصف يونيو
منظمة التجارة العالمية تعقد اجتماعها الوزاري منتصف يونيو...
الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية تجذب استثمارات شركات التسليح الإماراتية
الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية تجذب استثمارات شركات ......
«ربيع عمالي» غير مسبوق في تركيا
«ربيع عمالي» غير مسبوق في تركيا...
«كوفيد» يكبد مطار هيثرو خسائر للعام الثاني
«كوفيد» يكبد مطار هيثرو خسائر للعام الثاني...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط